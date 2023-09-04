Путин допустил ускорение строительства трубопровода «Сила Сибири – 2»

Путин заявил о возможности ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири – 2»

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Путин, учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири – 2», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли», – отметил глава государства.



По его словам, в сфере добычи и переработки нефти и газа в России реализуется целый ряд крупных проектов. В их числе «Восток Ойл», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», Амурский газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс, сахалинские проекты. Вводятся новые месторождения, например Ковыктинское, запущенное в декабре прошлого года.

Путин также отметил, что востребованы российские стратегические нефте- и газопроводы – «Сила Сибири», ВСТО, «Турецкий поток», прорабатывается проект газового хаба в Турции.

«В целом в нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Работаем, без всякого преувеличения, уверенно и самодостаточно», – отметил президент.

При этом он подчеркнул, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа – это обеспечение собственных нужд нашей страны, интересов отечественной экономики, всех российских потребителей.

Ранее сообщалось, что холдинг Газпром превысил суточные контрактные обязательства и установил новый рекорд по поставке российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.



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