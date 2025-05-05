Политолог: Укроскептик Симион во главе Румынии выгоден России

Политолог Трухачев: Победа Симиона в Румынии станет неприятной новостью для Киева

Tекст: Анастасия Куликова

«Победа Джордже Симиона с существенным отрывом от соперников объясняется целым рядом факторов. Первый – внутриполитическая нестабильность в стране. Румынам не понравилось решение по отмене выборов, прошедших в ноябре 2024 года. Поэтому электорат Кэлина Джорджеску, которому запретили выдвигать свою кандидатуру, отдал голос за правого политика», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

Причем Симион получил поддержку не только от граждан внутри страны, но и от румын, проживающих в Европе, указал собеседник. «Сказалась и усталость людей от чередования национал-либералов и социал-демократов, которые погрязли в коррупции. Румынам хочется изменений. Это, на мой взгляд, стало вторым фактором, способствовавшим победе Симиона», – добавил эксперт.

«Наконец, он был единственным кандидатом, который открыто говорил о цыганском вопросе и проблеме с наркотиками в стране. Евросоюз эту тему не любит, и соперники лидера «Альянса за объединение румын» ее избегали. В результате, например, Крин Антонеску не прошел даже во второй тур», – считает Трухачев. Впрочем, по его оценкам, явка в 53% оказалась невысокой: «В Восточной Европе эта цифра, как правило, выше 60%, а в Западной Европе – около 80%».

Результаты второго тура, в котором встретятся Симион и мэр Бухареста Никушор Дан, будут зависеть от активности румын, продолжил спикер. «Дан – еврооптимист с французским следом в биографии. Он готов, что называется, из штанов выпрыгивать ради помощи Украине. При этом политик выступает против объединения Румынии и Молдавии, что отталкивает часть избирателей, которые считают это непатриотичным», – детализировал политолог.

Эксперт назвал Дана «удобным соперником». «Мэру Бухареста фактически неоткуда брать ресурс для победы. Думаю, у Антонеску шансы во втором туре были бы повыше», – полагает аналитик. По его прогнозам, Брюссель не будет задействовать какие-либо инструменты, чтобы снять Симиона с выборов. «Правого политика сложно назвать пророссийским. Он одинаково высказывался с критикой в адрес России и Украины. Для европейской бюрократии он не столь отталкивающий, как Джорджеску», – пояснил эксперт.

При этом Трухачев усомнился, что в случае победы Симиона Джорджеску будет назначен премьером Румынии, как сейчас обещает лидер «Альянса за объединение румын». «Я думаю, премьером останется Марчел Чолаку. Правительство будет состоять из трех проевропейских и евроатлантических партий. Поэтому политика Бухареста больших изменений не претерпит», – считает он.

«Единственное, Симион может накладывать вето на какие-то законы по поддержке Украины. Но, скорее всего, здесь будет достигнут некий компромисс: Румыния перестанет вооружать Киев или значительно сократит свои усилия на этом направлении, однако в то же время страна сохранит транзит», – рассуждает собеседник. На этом фоне любопытны взаимоотношения лидера президентских выборов и офиса Владимира Зеленского. Украинские власти закрыли Симиону въезд в страну. «Возможная победа правого политика станет неприятной новостью для киевского руководства», – отметил политолог.

«Для Москвы же укроскептик во главе Румынии, который пусть и не питает особых симпатий к России, выгоден – даже если полномочий у него немного. Говорить о том, что он присоединится к лагерю Виктора Орбана и Роберта Фицо в ЕС, не стоит. Но победа Симиона может стать сигналом для нас активнее работать со страной, лежащей на берегу Черного моря», – заключил Трухачев.

Ранее лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии. После подсчета 100% бюллетеней он получил 40,96% голосов, сообщает портал Hotnews. На втором месте – мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99% голосов. Третье место занял представитель правящей коалиции Крин Антонеску с 20,07% голосов.

Последний уже признал свое поражение. «Видимо, вы спросите, кого я поддержу во втором туре. Я не был частью коалиции. Я представил программу, идеи, за которые проголосовали люди. Призываю избирателей самим решить, кто из оставшихся кандидатов может иметь аналогичные идеи и прийти проголосовать за них», – заявил Антонеску.

В общей сложности на пост президента претендовали 11 кандидатов. Явка избирателей составила 53,21%. Во втором туре президентских выборов 18 мая соперниками станут Симион и Дан. Напомним, это вторая попытка избрать главу Румынии.

Ранее конституционный суд страны отменил результаты голосования, на которых победил Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании политика, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского вмешательства.