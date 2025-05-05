Цена нефти Brent упала ниже 59 долларов за баррель

Brent на бирже ICE подешевела ниже 59 долларов за баррель впервые с апреля

Tекст: Денис Тельманов

По данным торгов, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE опустились до 58,88 долларов за баррель на 01:00 мск, что на 4,54 процента ниже предыдущего значения. Об этом сообщает ТАСС.

К 01:08 мск Brent торговалась на уровне 59,14 доллара за баррель, что на 3,76 процента меньше предыдущей стоимости.

Одновременно с этим фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года подешевели на 5,28 процента и стоили 55,3 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в среду снизились более чем на один процент после публикации данных Американского института нефти о росте запасов сырья в США.

Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на фоне опасений относительно спроса на сырье, а стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже пятидесяти долларов за баррель впервые с июня 2023 года из-за общего падения цен на нефть в мире.