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Министр Шотландии назвал потенциального премьера Британии после Стармера
Шотландский министр Суини предсказал Фараджу пост премьера Британии
Первый министр Шотландии Джон Суини заявил, что пост премьер-министра Великобритании после Кира Стармера займет глава партии «Реформа Великобритании» Найджел Фарадж.
Первый министр Шотландии Джон Суини предупредил, что глава партии «Реформа Великобритании» Найджел Фарадж вполне может стать следующим британским премьер-министром после Кира Стармера, сообщает Independent.
«Есть очень реальная возможность», – сказал он.
Суини выразил обеспокоенность по поводу того, чем это может обернуться для будущего страны, и обвинил лейбористов и консерваторов в «заигрывании» с лидером реформистской Великобритании.
«Единственный способ справиться с Фараджем – противостоять ему, и это именно то, что мы будем делать в Шотландии», – сказал он.
Выступление Суини последовало после значительных успехов партии Фараджа «Реформа Великобритании» на местных выборах, где она получила контроль над десятью советами и более 600 мест в ходе голосования в четверг, 1 мая.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, партии Reform UK до итогов выборов предсказывали, что она впервые в истории может опередить Лейбористскую и Консервативную партии на парламентских выборах в Великобритании.
Напомним, что на парламентских выборах в Британии в июле 2024 года одержали победу лейбористы, а бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Найджела Фараджа в провале тори на этих выборах.