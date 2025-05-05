Министр Шотландии назвал потенциального премьера Британии после Стармера

Шотландский министр Суини предсказал Фараджу пост премьера Британии

Tекст: Ирма Каплан

Первый министр Шотландии Джон Суини предупредил, что глава партии «Реформа Великобритании» Найджел Фарадж вполне может стать следующим британским премьер-министром после Кира Стармера, сообщает Independent.

«Есть очень реальная возможность», – сказал он.

Суини выразил обеспокоенность по поводу того, чем это может обернуться для будущего страны, и обвинил лейбористов и консерваторов в «заигрывании» с лидером реформистской Великобритании.

«Единственный способ справиться с Фараджем – противостоять ему, и это именно то, что мы будем делать в Шотландии», – сказал он.

Выступление Суини последовало после значительных успехов партии Фараджа «Реформа Великобритании» на местных выборах, где она получила контроль над десятью советами и более 600 мест в ходе голосования в четверг, 1 мая.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, партии Reform UK до итогов выборов предсказывали, что она впервые в истории может опередить Лейбористскую и Консервативную партии на парламентских выборах в Великобритании.

Напомним, что на парламентских выборах в Британии в июле 2024 года одержали победу лейбористы, а бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Найджела Фараджа в провале тори на этих выборах.