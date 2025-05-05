«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Губернатор предупредил о приближении паводка на Ишиме к трассе Тюмень – Омск
В Абатском районе Тюменской области уровень воды в реке Ишим стремительно приближается к критической отметке, угрожая федеральной трассе Тюмень – Омск, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Паводок на реке Ишим приближается к Абатскому району Тюменской области, где проходит участок федеральной трассы Р-402 Тюмень – Омск, сообщается в Telegram-канале Моора.
Губернатор региона сообщил, что в районе села Абатское уровень воды может приблизиться к значению 2017 года, когда максимум составил 1148 сантиметров. В настоящий момент, по данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода на гидропосту в Абатском достигла 828 сантиметров, увеличившись за сутки на 12 сантиметров.
Основное внимание уделяется защите федеральной трассы Р-402, которая связывает восток и запад России и была окружена водой в прошлогоднее половодье. Для предотвращения затопления в конце марта начали возводить земляные насыпи вдоль дороги. К середине апреля все запланированные мероприятия по защите трассы были завершены, и дорога считается защищенной от паводка.
Критическая отметка уровня воды на этом участке составляет 960 сантиметров. Власти продолжают наблюдение за ситуацией и готовы к дальнейшим мерам защиты, если уровень воды продолжит расти.
Ранее уровень воды в Ишиме за сутки поднялся до 872 сантиметров, что выше опасной отметки на 22 сантиметра.
В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка.
Паводок размыл подъезды к мосту через реку Ишим в Тюменской области.
Генеральная прокуратура выявила нарушения в подготовке к паводкам, недостаточные резервы и неэффективную работу аварийных служб, что привело к затоплению более 160 домов.