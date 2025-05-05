Губернатор предупредил о приближении паводка на Ишиме к трассе Тюмень – Омск

Tекст: Вера Басилая

Паводок на реке Ишим приближается к Абатскому району Тюменской области, где проходит участок федеральной трассы Р-402 Тюмень – Омск, сообщается в Telegram-канале Моора.

Губернатор региона сообщил, что в районе села Абатское уровень воды может приблизиться к значению 2017 года, когда максимум составил 1148 сантиметров. В настоящий момент, по данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода на гидропосту в Абатском достигла 828 сантиметров, увеличившись за сутки на 12 сантиметров.

Основное внимание уделяется защите федеральной трассы Р-402, которая связывает восток и запад России и была окружена водой в прошлогоднее половодье. Для предотвращения затопления в конце марта начали возводить земляные насыпи вдоль дороги. К середине апреля все запланированные мероприятия по защите трассы были завершены, и дорога считается защищенной от паводка.

Критическая отметка уровня воды на этом участке составляет 960 сантиметров. Власти продолжают наблюдение за ситуацией и готовы к дальнейшим мерам защиты, если уровень воды продолжит расти.

Ранее уровень воды в Ишиме за сутки поднялся до 872 сантиметров, что выше опасной отметки на 22 сантиметра.

В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка.

Паводок размыл подъезды к мосту через реку Ишим в Тюменской области.

Генеральная прокуратура выявила нарушения в подготовке к паводкам, недостаточные резервы и неэффективную работу аварийных служб, что привело к затоплению более 160 домов.