«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Депутат Словакии назвал недипломатичным отказ ЕС от празднования 80-летия Победы
Вице-спикер словацкого парламента подверг критике европейских дипломатов за игнорирование памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы над фашизмом, подчеркнув важность совместной памяти.
Страны Европейского союза, отказываясь посещать памятные мероприятия по поводу 80-летия Победы над фашизмом, ведут себя недипломатично и неприлично, заявил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. По его словам, в апреле Словакия отмечала годовщину освобождения Братиславы, и на торжества были приглашены все дипломаты стран ЕС, а также послы России, Белоруссии и ряда других государств бывшего СССР.
Гашпар рассказал, что несколько дипломатов Евросоюза отказались принять участие в праздновании. «Складывается не самая хорошая картина сотрудничества. В особенности в связи с таким важным событием, как победа над фашизмом 80 лет назад», – подчеркнул он.
Комментируя возможность участия европейских делегаций в будущих памятных мероприятиях в Москве на 9 Мая, Гашпар выразил мнение, что приглашать на такие торжества нужно всех, чтобы посмотреть, кто откликнется на приглашение.
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