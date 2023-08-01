На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.16 комментариев
Газпром установил рекорд по объемам поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
В конце июля холдинг «Газпром» превысил суточные контрактные обязательства и установил новый рекорд по поставке российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.
В компании сообщили, что 31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства – Газпром отправил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, передает ТАСС.
При этом в холдинге отметили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.
Ранее сообщалось, что Газпром уже заканчивает проектно-изыскательские работы для строительства газопровода в Китай через территорию Монголии. И следующий этап – это старт строительства. Однако коммерческий контракт с Пекином до сих пор не подписан.
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