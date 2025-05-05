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В Сургуте на турнире по кулачным боям произошла массовая драка
Правоохранители в ХМАО начали проверку сообщений о массовой драке на турнире по кулачным боям в Сургуте, сообщили в региональном управлении МВД.
Полиция проводит проверку, после его будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Источник агентства в правоохранительных органах указал, что инцидент произошел в одном из ТЦ Сургута. В ходе происшествия зрители выбежали в октагон, чтобы разнять атлетов. После этого организатор попытался с помощью охраны убрать болельщиков, после чего началась массовая драка.
Отмечается, что судье, пытавшемуся разнять бойцов, ударили так сильно, что тот отлетел на несколько метров.
В марте в Химках перед матчем «Динамо-2» и «Калуга» произошла массовая драка фанатов, в ней участвовали около 30 человек.