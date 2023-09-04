Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Путин поручил разработать нацпроект по формированию экономики данных
Национальный проект по формированию экономики данных планируется разработать в России, такое поручение дал президент Владимир Путин.
Правительству предстоит обеспечить утверждение нацпроекта по созданию экономики данных до 2030 года, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных, говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.
В нацпроект войдет сбор информации с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передача данных и развитие систем связи нового поколения.
Проект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с российским оборудованием, технологии программного обеспечения, включая облачные платформы, центры обработки данных и вычислительных мощностей.