Путин поручил разработать нацпроект по формированию экономики данных

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительству предстоит обеспечить утверждение нацпроекта по созданию экономики данных до 2030 года, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных, говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В нацпроект войдет сбор информации с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передача данных и развитие систем связи нового поколения.

Проект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с российским оборудованием, технологии программного обеспечения, включая облачные платформы, центры обработки данных и вычислительных мощностей.