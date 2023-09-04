Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Предельный возраст отсрочки IT-специалистам повышен до 30 лет
Предельный возраст отсрочки от призыва на срочную службу для IT-работников повышен до 30 лет, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.
Документ вносит изменения в указ от марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», возраст отсрочки меняется с 27 лет до 30 лет.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.