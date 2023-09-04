Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Путин заявил об учреждении рабочей группы для строительства газового хаба в Турции
Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, необходимо также согласовать правовые вопросы его функционирования, схем торгов и передачи, заявил президент России Владимир Путин.
«Газпром передал компании «Баташ» проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Владимир Путин назвал конструктивными переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.