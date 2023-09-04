Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом
Беседа с президентом Турции Таийпом Эрдоганом прошла в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.
«Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере», – цитирует российского лидера ТАСС.
Он отметил, что в ходе переговоров политики обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.
Напомним, в Сочи в понедельник прошли переговоры президентов России и Турции. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.