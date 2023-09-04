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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    37 комментариев
    4 сентября 2023, 18:37

    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о том, будет ли президент России Владимир Путин в каком-либо формате принимать участие в предстоящем саммите G20, пока не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заяви, что точно известно об участии в саммите G20 министра иностранных дел Сергея Лаврова, а что касается «президентского угла», то решение еще не принято», передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Путин поручил возглавить делегацию страны на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.

    4 сентября 2023, 17:23
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    @ Валерий Шустов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

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    «Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

    Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (24)
    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





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    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 09:25
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразить готовность Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Milliyet.

    Согласно информации источников газеты, Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, издание допускает, что в кулуарах перед встречей лидеров Турции и России «возникнет надежда на возвращение России к зерновой сделке».

    Отмечается также, что Эрдоган обсудит 5 сентября с правительством итоги встречи с Путиным, будут подведены итоги переговоров, затронуты события в Турции и экономика.

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (22)
    4 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – цитирует ТАСС Путина.

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    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





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    Ранее Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 06:55
    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи

    ТАСС: Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС сообщил, что во время встречи лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции.

    Кроме того, Эрдоган, вероятно, затронет тему поставок российского природного газа в Европу через Турцию. «Эта тема не менее важна, [чем вопрос зерновой сделки], речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции», – отметил источник.

    Также, по информации турецкой стороны, на повестке будет сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара.

    Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 00:54
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    @ Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

    Как ранее сообщал сам российский лидер, такая договоренность между ним и его визави была достигнута еще до президентских и парламентских выборов в Турции, однако по политическим соображениям решено было отложить встречу на более поздний срок, чтобы это не выглядело попыткой повлиять на результат народного волеизъявления.

    Несмотря на то, что Путин и Эрдоган находятся на постоянной связи, предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из Черноморской инициативы, отмечает ТАСС.

    Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры намечены на середину дня понедельника. В Кремле сообщали, что «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».

    Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад – в октябре 2022 года в Астане, напоминает РИА «Новости».

    Встрече лидеров двух стран предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2023, 13:43
    Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Путин на встрече с Эрдоганом заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к переговорам по зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин в рамках переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию «газового хаба», чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной.

    Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам».

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

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    Результаты


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 15:51
    Переводчик на встрече Путина и Эрдогана оговорился о войне России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Переводчик на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана оговорился, заявив о войне между странами.

    «Между Россией и Турцией война», – оговорился он, переводя слова турецкого президента, когда тот говорил о конфликте на Украине. После небольшой заминки переводчик поспешил поправиться, что вооруженный конфликт идет между Россией и Украиной. Лидеры России и Турции не отреагировали на трудности перевода.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:05
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    Путин: Зерновую сделку использовали для проведения террористических атак
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — приводит слова Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это «не может быть терпимым дальше».

    Глава российского государства отметил, что прекращение зерновой сделки не повлияло на ситуацию на мировых продовольственных рынках, цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет. «Есть проблемы с его справедливым распределением, это да. Но это никак не связано с так называемой зерновой сделкой», — заключил Путин.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 16:32
    Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, в общей сложности они общались три часа.

    Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.

    Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 11:27
    Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
    Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил источник.

    Начало переговоров российского и турецкого лидеров ожидается в 13.00, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 15:44
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры в расширенном составе, которые продлились полтора часа.

    В составе делегаций с обеих сторон были главы МИД и другие ключевые министры. Переговоры начались в 13.14 мск, передает ТАСС.

    Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе зерновую сделку. Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.

    Турецкий лидер отметил также высокое сотрудничество с Россией по газу и подчеркнул, что создание газового хаба в Турции имеет большую значимость для страны.

    Ранее сообщалось, что Путин также обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 13:18
    Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
    Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча в расширенном формате проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

    Переговоры начались с участием делегаций, однако потом президенты будут общаться в узком составе в формате обеда, передает ТАСС.

    Ожидается, что главы государств обсудят развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.

    Особое внимание будет уделено зерновой сделке и урегулированию кризиса на Украине.

    Коментарии (3)
    3 сентября 2023, 23:32
    Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи

    Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь с изданием стихов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов.

    Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине.

    Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией, передает РИА «Новости».

    «Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» – сказал Путин.

    Беседа прошла после открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

    Коментарии (0)
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