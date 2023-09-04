Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято
Решение о том, будет ли президент России Владимир Путин в каком-либо формате принимать участие в предстоящем саммите G20, пока не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заяви, что точно известно об участии в саммите G20 министра иностранных дел Сергея Лаврова, а что касается «президентского угла», то решение еще не принято», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин поручил возглавить делегацию страны на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.