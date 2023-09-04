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    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    36 комментариев
    4 сентября 2023, 15:44

    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа

    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры в расширенном составе, которые продлились полтора часа.

    В составе делегаций с обеих сторон были главы МИД и другие ключевые министры. Переговоры начались в 13.14 мск, передает ТАСС.

    Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе зерновую сделку. Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.

    Турецкий лидер отметил также высокое сотрудничество с Россией по газу и подчеркнул, что создание газового хаба в Турции имеет большую значимость для страны.

    Ранее сообщалось, что Путин также обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине.

    4 сентября 2023, 09:25
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразить готовность Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Milliyet.

    Согласно информации источников газеты, Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, издание допускает, что в кулуарах перед встречей лидеров Турции и России «возникнет надежда на возвращение России к зерновой сделке».

    Отмечается также, что Эрдоган обсудит 5 сентября с правительством итоги встречи с Путиным, будут подведены итоги переговоров, затронуты события в Турции и экономика.

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (21)
    4 сентября 2023, 06:55
    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи

    ТАСС: Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС сообщил, что во время встречи лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции.

    Кроме того, Эрдоган, вероятно, затронет тему поставок российского природного газа в Европу через Турцию. «Эта тема не менее важна, [чем вопрос зерновой сделки], речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции», – отметил источник.

    Также, по информации турецкой стороны, на повестке будет сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара.

    Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 00:54
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    @ Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

    Как ранее сообщал сам российский лидер, такая договоренность между ним и его визави была достигнута еще до президентских и парламентских выборов в Турции, однако по политическим соображениям решено было отложить встречу на более поздний срок, чтобы это не выглядело попыткой повлиять на результат народного волеизъявления.

    Несмотря на то, что Путин и Эрдоган находятся на постоянной связи, предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из Черноморской инициативы, отмечает ТАСС.

    Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры намечены на середину дня понедельника. В Кремле сообщали, что «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».

    Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад – в октябре 2022 года в Астане, напоминает РИА «Новости».

    Встрече лидеров двух стран предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2023, 13:43
    Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Путин на встрече с Эрдоганом заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к переговорам по зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин в рамках переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию «газового хаба», чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной.

    Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам».

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 11:27
    Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
    Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил источник.

    Начало переговоров российского и турецкого лидеров ожидается в 13.00, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 15:51
    Переводчик на встрече Путина и Эрдогана оговорился о войне России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Переводчик на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана оговорился, заявив о войне между странами.

    «Между Россией и Турцией война», – оговорился он, переводя слова турецкого президента, когда тот говорил о конфликте на Украине. После небольшой заминки переводчик поспешил поправиться, что вооруженный конфликт идет между Россией и Украиной. Лидеры России и Турции не отреагировали на трудности перевода.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

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    3 сентября 2023, 23:32
    Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи

    Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь с изданием стихов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов.

    Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине.

    Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией, передает РИА «Новости».

    «Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» – сказал Путин.

    Беседа прошла после открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

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    4 сентября 2023, 13:18
    Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
    Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча в расширенном формате проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

    Переговоры начались с участием делегаций, однако потом президенты будут общаться в узком составе в формате обеда, передает ТАСС.

    Ожидается, что главы государств обсудят развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.

    Особое внимание будет уделено зерновой сделке и урегулированию кризиса на Украине.

    Коментарии (3)
    4 сентября 2023, 12:37
    Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
    Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Турции Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили турецкие СМИ.

    Эрдоган прибыл в Сочи, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 16:32
    Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, в общей сложности они общались три часа.

    Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.

    По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.

    Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (2)
    4 сентября 2023, 13:57
    Путин: Россия одной из первых старается подставить плечо Турции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является одной из первых стран, кто старается подставить плечо Турции, в том числе помогает бороться с последствиями землетрясений и пожаров, заявил президент РФ Владимир Путин в Сочи на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Уважаемый господин президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами! Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами. Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший и высокий уровень», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что это сказывается во всех отраслях взаимодействия двух стран.

    В свою очередь Эрдоган выразил надежду на то, что Россия сможет помочь Турции в борьбе с лесными пожарами и поставить больше самолетов-амфибий.

    Президент Турции отметил, что направленные РФ этим летом два самолета стали спасением для страны.

    «И было бы очень к месту, если бы это количество мы смогли увеличить в два раза, потому что каждое лето у нас сохраняется такая опасность», – сказал он.

    Напомним, в ходе переговоров с Эрдоганом Путин планирует также обсудить конфликт на Украине.

    Коментарии (3)
    4 сентября 2023, 14:32
    В переговорах Путина и Эрдогана приняли участие министры обороны и главы МИД

    В переговорах Путина и Эрдогана приняли участие министры обороны и главы МИД России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан стали участниками переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Список членов делегаций опубликован на сайте Кремля.

    Также в переговорах в расширенном составе с российской стороны принимают участие вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации главы государства – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    В понедельник днем в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 12:45
    Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР равноправных отношений

    Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР основанных на равноправии отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия намерена активно участвовать в построении в АТР отношений, которые будут основаны на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга, об этом президент Владимир Путин заявил в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Глава российского государства отметил, что основная тема форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает намерения России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными партнерами, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Россия будет и дальше принимать активное участие в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений.

    Кроме того, Путин подчеркнул важность создания новой логистики и обеспечение продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

    «Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе», – сказал президент России.

    Ранее Путин поддержал укрепление отношений с Вьетнамом для безопасности в АТР.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 13:37
    Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прилетать на отдых в Сочи.

    Такой полушутливый диалог состоялся у двух президентов на крыльце корпуса «Империал» санатория «Русь», где проходят переговоры.

    «Как долетели? Хорошо?» – поинтересовался Путин, пожимая руку своему гостю.

    «Час пятнадцать всего», – ответил Эрдоган, передает ТАСС.

    «Ну, можете прилетать к нам отдыхать», – с улыбкой пригласил Путин.

    В ответ турецкий лидер заметил, что в Сочи очень красиво.

    «Правда-правда – зелени много», – подтвердил Путин.

    «Черноморский курорт», – согласился Эрдоган.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 14:05
    Путин допустил запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции в 2024 году

    Российский лидер Владимир Путин допустил запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Первый блок АЭС «Аккую» в Турции может быть запущен уже в 2024 году, существуют перспективы развития сотрудничества стран в этой области, заявил во время переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом президент Владимир Путин.

    По его словам, Турция стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на «Аккую», уже в следующем году может быть запущен первый блок, передает ТАСС.

    Также Путин отметил, что работы по АЭС «Аккую» проходят хорошо, идут полным ходом, передает РИА «Новости».

    «Сделаем шаг в направлении строительства Синопской АЭС (Анкара планирует строительство второй АЭС в Синопе)», – подчеркнул он.

    Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую». Росатом передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал Путин.

    В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча в расширенном формате проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь». Эрдоган заявил об интересе всего мира к переговорам с Путиным.

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