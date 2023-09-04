Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.4 комментария
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры в расширенном составе, которые продлились полтора часа.
В составе делегаций с обеих сторон были главы МИД и другие ключевые министры. Переговоры начались в 13.14 мск, передает ТАСС.
Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе зерновую сделку. Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.
Турецкий лидер отметил также высокое сотрудничество с Россией по газу и подчеркнул, что создание газового хаба в Турции имеет большую значимость для страны.
Ранее сообщалось, что Путин также обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине.