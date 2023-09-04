Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа

Tекст: Елизавета Шишкова

В составе делегаций с обеих сторон были главы МИД и другие ключевые министры. Переговоры начались в 13.14 мск, передает ТАСС.

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе зерновую сделку. Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.

Турецкий лидер отметил также высокое сотрудничество с Россией по газу и подчеркнул, что создание газового хаба в Турции имеет большую значимость для страны.

Ранее сообщалось, что Путин также обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине.