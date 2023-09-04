Путин заявил о планах обсудить с Эрдоганом конфликт на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Также на повестке переговоров, которые уже начались в сочинском санатории «Русь», будет вопрос о зерновой сделке и ситуации в Сирии, передает ТАСС.

Между тем Путин отметил уверенное движение и договоренности России и Турции в сфере энергетики. Он подчеркнул, что темп развития отношений, который набрали Россия и Турция, сохраняется.

«Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов – на 86%, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется», – добавил Путин.

При этом такое тренд президент назвал не таким мощным, как в прошлом году, но все-таки позитивным.

Кроме того, подчеркнул Путин, отношения двух стран диверсифицируются. «Это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, – в том числе сельское хозяйство, энергетика. Но развиваются и другие направления, что меня очень радует», – сказал он.

«Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет, в ближайшее время мы будем свидетелями этого», – сказал российский лидер.

В частности, президент РФ уточнил, что вскоре Москва и Анкара завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы «сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной».

Напомним, переговоры Путина и Эдогана в расширенном формате начались в Сочи.