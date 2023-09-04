Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.0 комментариев
Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи
Президент России Владимир Путин пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прилетать на отдых в Сочи.
Такой полушутливый диалог состоялся у двух президентов на крыльце корпуса «Империал» санатория «Русь», где проходят переговоры.
«Как долетели? Хорошо?» – поинтересовался Путин, пожимая руку своему гостю.
«Час пятнадцать всего», – ответил Эрдоган, передает ТАСС.
«Ну, можете прилетать к нам отдыхать», – с улыбкой пригласил Путин.
В ответ турецкий лидер заметил, что в Сочи очень красиво.
«Правда-правда – зелени много», – подтвердил Путин.
«Черноморский курорт», – согласился Эрдоган.
Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.