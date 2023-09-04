  • Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
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    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    6 комментариев
    4 сентября 2023, 05:44

    Украинский пленный рассказал о страхе ходить в форме по Киеву

    Пленный: Украинским военным в Киеве стыдно и опасно появляться в форме на улице

    Украинский пленный рассказал о страхе ходить в форме по Киеву
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Солдатам ВСУ стыдно и опасно ходить по улицам Киева в военной форме, поскольку жители украинской столицы могут принять их за сотрудников военкомата, раздающих повестки, рассказал пленный украинский военный.

    Он рассказал, что был в Киеве примерно полтора месяца назад. По его словам, украинские военные «ходят только в гражданке (гражданской одежде)», в том числе в военкомат, передает РИА «Новости».

    «Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел. Подумают, что повестку несу», – сказал пленный, отметив, что «шансы получить есть».

    Он признался также, что носить форму в столице стыдно из-за людей, которые работают в военкоматах и «отмазывают» от службы.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин.

    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

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    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (21)
    3 сентября 2023, 13:05
    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Сети появилось видео с подконтрольной киевскому режиму территории, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину в территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо из постели.

    «Вы зашли на частную территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в территориальный центр комплектации (ТЦК).

    В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

    «Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решив перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.

    Коментарии (43)
    3 сентября 2023, 17:59
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ

    «Страна»: Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин

    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ограниченно годных к военной службе мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание сообщило в своем Telegram-канале, что, в соответствии с новым приказом минобороны Украины, пригодными к мобилизации в ВСУ будут признавать большинство ранее спорных категорий.

    Издание пояснило, что статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены. Как поясняется в материале, ограниченно годные к военной службе призывники теперь будут признаны годными к прохождению службы в ВСУ по конкретной военной специальности. Соответствующее постановление будет принимать военно-врачебная комиссия. Кроме того, приказом упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

    Издание напомнило, какие именно болезни после нового приказа минобороны Украины больше не являются основанием для признания человека негодным к мобилизации в ВСУ: 2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

    Напомним, в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ. В Киеве также приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Днем ранее на Украине также решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.

    Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

    Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (24)
    3 сентября 2023, 22:22
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    @ Gustavo Valiente/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова.

    Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что украинское военное ведомство, по его мнению, «нуждается в новых подходах». Он заявил, что минобороны Украины следует изменить форматы взаимодействия с военными и обществом.

    «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», – сообщил он, отметив, что Верховная рада Украины «хорошо знает этого человека». Зеленский добавил, что ожидает от украинского парламента поддержки этой кандидатуры, передает ТАСС.

    О скором увольнении Резникова с поста министра обороны Украины сообщалось в конце августа.

    Сам Резников заявлял, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для ВСУ.

    Коментарии (19)
    3 сентября 2023, 07:56
    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»

    Медведев призвал Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны

    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Япония должна в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, указав, что Токио пытается «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз на Украине».

    На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев выразил сожаление в связи с тем, что «власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны», став «наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец». При поддержке США Япония расширяет военную инфраструктуру, вооружается, снимает военные ограничения и проводит «учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал он.

    Медведев призвал Токио «извлечь уроки из истории» и «в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». По его словам, Япония должна «отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», передает ТАСС.

    Он осудил попытки японской стороны «переписать историю, оправдать военные преступления, обелить их виновников» и «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз, к сожалению, на Украине».

    После капитуляции Германии в мае 1945 года милитаристская Япония оставалась источником военной угрозы, сказал он. Медведев заявил: «Действия советских войск принесли долгожданный мир и свободу на Сахалин и Курилы. При поддержке народа Китая наша армия вытеснила японских оккупантов с северо-востока этой страны, советские войска освободили и часть Кореи».

    Медведев посетовал, что в мире «вновь подняли голову те, кто хочет доминировать, как и тогда в XX веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе». Он заявил, что «наш священный долг – дать им самый решительный отпор и одержать победу», как и «80 лет назад». «Вечная память героям нашего Отечества! Мира, свободы и процветания всем народам нашей планеты!» – заявил он.

    Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

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    4 сентября 2023, 03:59
    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    ТАСС: Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, сообщил источник в военном ведомстве.

    Источник ТАСС сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший эту задачу, представлен к государственным наградам.

    Носителем ракет «Кинжал» является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Также под эти комплексы оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

    Официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. В середине мая во время массированного удара по Киеву российская сторона применила ракеты «Кинжал» и «Калибр».

    Коментарии (9)
    3 сентября 2023, 17:10
    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО

    Kyiv Independent: ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий

    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий на Украине, сообщило украинское издание Kyiv Independent по итогам общения с военными ВСУ на Харьковском направлении.

    По словам одного из украинских военных, в реальности «все не так, как вы слышите на ежедневных брифингах и читаете в новостях» – российские войска в этом районе превосходят украинские в опыте, экипировке и вооружении, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, пехотинцы расположенной на этом участке фронта бригады в течение трех недель проходили в Германии подготовку по стандартам НАТО, однако не скрывают свое недовольство западными тренингами, и уверены, что офицеры НАТО не понимают реальности на местах.

    По словам другого украинского военного, пехотинец НАТО знает, что его поддерживают, и может продвигаться вперед с высокой уверенностью в том, что его не убьют и не покалечат. Он пояснил, что в НАТО предусматриваются массированные подготовительные авиаудары, артиллерийские заграждения, разминирование перед вступлением в бой пехоты. На Украине же, пожаловался он, существует и нехватка снарядов, и проблемы с ВВС, то есть пехотинцам для атак не хватает прикрытия.

    Еще один из военных сказал изданию, что стиль боя в украинской сельской местности сочетает в себе позиционный бой Первой мировой войны с технологиями и тактикой нынешнего века, однако это «находится за пределами рулевой рубки НАТО».

    Кроме того, он отметил, что переводчики часто не имеют военного образования и не могут передавать точные команды или ответы между инструкторами и стажерами. По мнению украинского военного, некоторым из инструкторов было бы полезно посетить Украину, чтобы понять, как все происходит в реальности.

    В пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».

    Коментарии (13)
    3 сентября 2023, 19:32
    На Украине заявили об истерике Зеленского из-за нехватки «живой силы»

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о панике у Зеленского из-за огромных потерь в ВСУ и нехватки «живой силы»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Зеленского истерика, потому что в ВСУ огромные потери и на Украине нет «живой силы». По словам эксперта, сейчас украинские военные пытаются силой заставить людей служить в армии, такие методы приводят к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», – резюмировал Соскин.

    Ранее на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (5)
    3 сентября 2023, 20:56
    В Минобороны рассказали о ходе боев на южнодонецком направлении

    Минобороны: ВС России на южнодонецком направлении уничтожили ангар с тяжелой техникой ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили ангар с тяжелой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самоходного миномета «Тюльпан», сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной расчетом самоходного миномета «Тюльпан» ВС России уничтожен ангар с тяжелой техникой ВСУ, в котором уничтожены четыре танка и три БМП. Чехов также сообщил, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики.

    Также, по словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток», на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации 23 механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Темировка и Березовое Запорожской области, уничтожена автомобильная техника и живая сила, также уничтожены пикапы с боевиками в районах Константиновки и северо-восточнее Никольского.

    В Минобороны также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Золотой Нивы уничтожены буксируемая гаубица Д-20 и самоходка «Акация», в районе Шахтерского – самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», западнее Нескучного – буксируемая гаубица Д-30, а севернее Никольского и севернее Владимировки – минометные расчеты.

    Накануне российская авиация нанесла удары по ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и севернее Владимировки.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 06:29
    Зеленский заявил о проходе судов через «черноморский коридор»

    Зеленский заявил о проходе двух судов через временный «черноморский коридор»

    Tекст: Антон Антонов

    Через временный коридор для торговых судов в Черном море прошли еще два судна, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    В пятницу украинские власти сообщили, что из порта Южный вышли два судна, которые оставались в Одесской области с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе уже сообщалось о проходу двух судов через временный «черноморский коридор».


    Коментарии (3)
    3 сентября 2023, 07:19
    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200

    Российская артиллерия поразила пять складов с боеприпасами для С-200 под Славянском

    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Под Славянском артиллерией поражены пять складов вооруженных сил Украины с боеприпасами для систем С-200, которые на Украине переделывают для ударов по наземным целям, сообщил глава пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

    Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Карловки. Нанесены ракетные удары по четвертой отдельной штурмовой бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Минесашвили сообщил, что ТОС «Солнцепек» поразила силы ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Раздоловки. Российская авиация нанесла удары на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    ВСУ потеряли четыре польских артустановки Krab у Райского и Долгой Балки, американскую гаубицу M119 и гаубицу «Мста-Б» у Белой Горы, Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра, сообщил Минесашвили.

    На Херсонском направлении поражены пункт управления беспилотниками и место хранения вооружения и боевых бронированных машин ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    Он рассказал, что у населенного пункта Ингулец уничтожена американская гаубица М777. За сутки военные группировки «Днепр» выполнили свыше 50 огневых задач в ходе контрбатарейной борьбы. ВСУ потеряли минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 у населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка, передает ТАСС.

    Напомним, Украина пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант, они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (4)
    3 сентября 2023, 21:40
    Представитель Зеленского назвал условие экстрадиции мужчин на Украину

    Представитель Зеленского в КС: Экстрадиция на Украину возможна в случае подделки документов о негодности к службе в ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Применение механизма экстрадиции на Украину возможно в случае, когда человек купил справку о негодности к прохождению военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и на основании фальшивых документов незаконно пересек госграницу, заявил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

    Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Рады Федор Вениславский сообщил, что применение механизма экстрадиции на Украину возможно в случае, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу Украины, сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

    По словам Вениславского, в этом случае вопрос будет заключаться в том, насколько правоохранительные органы будут быстро регистрировать уголовное производство и сообщать о подозрении. Он пояснил, что для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

    Также, по словам Вениславского, использование поддельных справок о непригодности – это использование фальшивых документов, которые само по себе являются преступлением.

    Кроме того, Вениславский заявил, что в Раде зарегистрирован законопроект, упраздняющий право на отсрочку от мобилизации для получающих второе высшее образование.

    Напомним, в пятницу глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия допустил направление правоохранительными органами запросов на экстрадицию из других стран граждан, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к военной службе.

    Политолог Иван Лизан предположил, что страны Прибалтики и Польша могут согласиться на выдачу украинцев, но усомнился, что страны Западной Европы пойдут на такие меры.

    В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев посоветовал украинским мужчинам перебираться в Россию, либо, если они оказались на фронте, настраивать рацию на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».

    Коментарии (3)
    3 сентября 2023, 19:59
    В Финляндии призвали Китай надавить на Россию для переговоров с Украиной

    Экс-премьер Финляндии Стубб: Китаю, США и ЕС придется заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров

    Tекст: Антон Никитин

    Китаю и крупным странам на Востоке и Юге придется оказать давление на Москву, а США и Брюсселю – на Киев, чтобы заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров, заявил бывший премьер-министр Финляндии, член Коалиционной партии, кандидат в президенты страны на выборах 2024 года Александр Стубб.

    Стубб предложил в интервью испанской 20minutos , чтобы такие державы, как Китай и другие крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы «заставить ее сесть за стол переговоров». По его мнению, если это случится, то США и Брюссель должны будут убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что настало время для переговоров. Как считает Стубб, придется оказывать сильное давление на обе стороны, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров.

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