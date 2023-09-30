Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.3 комментария
ВС России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
Также удалось нанести удар по противнику в районах населенных пунктов Кузьмино ЛНР и Григоровка ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Уничтожено до 50 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» нанесла огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в районе населенного пункта Никольское ДНР и отразила две атаки в районах населенных пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области.
ВСУ потеряли более 120-ти бойцов, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и польскую установку «Краб».