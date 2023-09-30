Россия не получила официального приглашения от США на саммит АТЭС

Посол Антонов призвал США обеспечить равный доступ всех делегаций на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Tекст: Антон Антонов

Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что Белый дом «не дает четкого ответа» и «фактически уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС».

Он призвал США гарантировать «равный доступ всех делегаций на форум», а также обеспечить своевременную выдачу виз. Как подчеркнул Антонов, американская сторона не должна политизировать АТЭС. По мнению посла, возможное «техническое «закрытие» правительства США» не следует использовать как «отговорку для невыполнения международных обязательств».

Напомним, посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС.