После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.7 комментариев
В Румынии заявили о безопасности для страны ударов России по Украине
МО: Военные удары России по объектам инфраструктуры на Украине не угрожают Румынии
Предпринимаемые Россией удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы для Румынии, сообщает в воскресенье пресс-служба румынского министерства обороны.
Как сообщили в румынском МО, структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников прошлой ночью на инфраструктуру порта Рени. Там добавили, что средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области.