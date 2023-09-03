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Режим ЧС введен в пострадавшем от ливней Дальнереченске
Режим ЧС регионального характера введен в Дальнереченском городском округе Приморья
Режим ЧС регионального характера после сильных ливней распространен на Дальнереченский городской округ Приморского края, сообщает правительство региона.
Власти Приморского края сообщили, что Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования, соответствующие изменения в краевое постановление о ЧС внес губернатор Олег Кожемяко. В правительстве региона пояснили, что принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению, передает РИА «Новости».
Напомним, 25 августа губернатор края Олег Кожемяко сообщал, что из-за сильных осадков в Приморье введен режим ЧС федерального характера. МЧС доставило в подтопленное Приморье около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов. 31 августа началась эвакуация жителей затопленного района Уссурийска из-за угрозы подмыва дамбы.