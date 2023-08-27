Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
МЧС доставило две тонны продуктов в подтопленное Приморье
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства.
По сообщению пресс-службы, борт Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, медикаментов и воды в отрезанные населенные пункты Михайловка и Щербаковка и Приморского края, передает РИА «Новости».
Кроме того, из Краевой больницы в Щербакове эвакуировали персонал и пациентов, шесть из которых дети, их доставили в город Артем.
Ранее губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что режим ЧС федерального характера введен в Приморье из-за сильных осадков.