Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.21 комментарий
Началась эвакуация жителей затопленного района Уссурийска
Началась эвакуация жителей затопленного района Уссурийска из-за угрозы подмыва дамбы
Спасатели проводят эвакуацию жителей района Уссурийского городского округа Приморья в связи с угрозой подмыва дамбы, сообщила администрация муниципалитета.
Отмечается, что затопленные впоследствии ливней районы могут пострадать от подмыва дамбы, в этой связи жителей Пуциловской территории эвакуируют из домов и отправляют в безопасные места на возвышенности, передает РИА «Новости».
В данный момент отсутствует проезд к селам Утесное, Красный Яр, Линевичи, Кугуки, Корсаковка, Яконовка, Кроуновка и на улицу Заречная села Корфовка.
МЧС организовали лодочные переправы и переправы с использованием высокопроходимой техники.
Как сообщают корреспонденты, для эвакуации отдыхающих из отрезанной от дорожной сети части Хасанского муниципального округа в порт Зарубино прибыла группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем «Николай Вилков», передает ТАСС.
Уточняется, что на берегу эвакуации ожидают около 200 человек и примерно 50 автомобилей.
По словам заместителя главы администрации Хасанского муниципального округа Ирины Старцевой, всего желающих выехать около 1 тыс. человек.
Ранее губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что режим ЧС федерального характера введен в Приморье из-за сильных осадков. Вертолет Ми-8 МЧС доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края.