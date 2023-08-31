Началась эвакуация жителей затопленного района Уссурийска из-за угрозы подмыва дамбы

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что затопленные впоследствии ливней районы могут пострадать от подмыва дамбы, в этой связи жителей Пуциловской территории эвакуируют из домов и отправляют в безопасные места на возвышенности, передает РИА «Новости».

В данный момент отсутствует проезд к селам Утесное, Красный Яр, Линевичи, Кугуки, Корсаковка, Яконовка, Кроуновка и на улицу Заречная села Корфовка.

МЧС организовали лодочные переправы и переправы с использованием высокопроходимой техники.

Как сообщают корреспонденты, для эвакуации отдыхающих из отрезанной от дорожной сети части Хасанского муниципального округа в порт Зарубино прибыла группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем «Николай Вилков», передает ТАСС.

Уточняется, что на берегу эвакуации ожидают около 200 человек и примерно 50 автомобилей.

По словам заместителя главы администрации Хасанского муниципального округа Ирины Старцевой, всего желающих выехать около 1 тыс. человек.

Ранее губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что режим ЧС федерального характера введен в Приморье из-за сильных осадков. Вертолет Ми-8 МЧС доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края.

