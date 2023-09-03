Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Припортовая структура в Одесской области получила повреждения
Власти: Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области
Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, есть попадание в припортовую инфраструктуру, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье сообщалось, что в городе Рени в Одесской области Украины прогремел мощный взрыв.
Напомним, в ночь на воскресенье уже сообщалось о мощном взрыве в Одессе.