Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Экс-глава МИД Нигера заявил о подготовке вторжения ЭКОВАС
Глава МИД Нигера в правительстве свергнутого президента Базума Асуми Масуду заявил о подготовке вторжения ЭКОВАС
Подготовка ЭКОВАС к военному вмешательству в ситуацию в Нигере идет полным ходом, заявил Асуми Масуду, глава МИДа в правительстве свергнутого президента Мохамеда Базума.
Масуду заявил, что «план ЭКОВАС реализуется», а «санкции начинают оказывать эффект». По мнению Масуду, у мятежников нет шансов сохранить власть. Он заявил, что не следует считать военное вмешательство ЭКОВАС «войной против Нигера». Масуду заверил, что это будет «разовая операция» по «восстановлению власти» Базума.
Кроме того, Масуду сомневается, что мятежники «войдут в посольство Франции», так как они «знают, чем рискуют, учитывая французское военное присутствие в Нигере», передает ТАСС со ссылкой на LCI.
Напомним, в конце июля нигерийские военные объявили о смещении Базума. В августе они сформировали новое правительство. МИД возглавил Бакари Яу Сангаре. ЭКОВАС предложило военным ввести в Нигере переходный период для передачи власти, который продлится девять месяцев. Суд в Нигере вынес постановление о высылке из страны посла Франции.