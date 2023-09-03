Экс-глава МИД Нигера заявил о подготовке вторжения ЭКОВАС

Глава МИД Нигера в правительстве свергнутого президента Базума Асуми Масуду заявил о подготовке вторжения ЭКОВАС

Tекст: Антон Антонов

Масуду заявил, что «план ЭКОВАС реализуется», а «санкции начинают оказывать эффект». По мнению Масуду, у мятежников нет шансов сохранить власть. Он заявил, что не следует считать военное вмешательство ЭКОВАС «войной против Нигера». Масуду заверил, что это будет «разовая операция» по «восстановлению власти» Базума.

Кроме того, Масуду сомневается, что мятежники «войдут в посольство Франции», так как они «знают, чем рискуют, учитывая французское военное присутствие в Нигере», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

Напомним, в конце июля нигерийские военные объявили о смещении Базума. В августе они сформировали новое правительство. МИД возглавил Бакари Яу Сангаре. ЭКОВАС предложило военным ввести в Нигере переходный период для передачи власти, который продлится девять месяцев. Суд в Нигере вынес постановление о высылке из страны посла Франции.