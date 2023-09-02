Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.10 комментариев
Суд в Нигере вынес постановление о высылке из страны посла Франции
Суд Ниамея издал постановление, согласно которому лишенный аккредитации посол Франции Сильвен Итте должен быть выслан из Нигера, сообщило Нигерское агентство печати.
В решении суда указано, что Итте больше не имеет постоянного вида на жительство в Нигере и должен немедленно покинуть страну. Иск в отношении посла подали власти страны, передает ТАСС.
Ранее МВД Нигера назвало пребывание посла Франции в Ниамее незаконным. Послу и его супруге направлено «указание исполнить решение о высылке.
Напомним, СМИ сообщали, что французский посол в Нигере больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Париж заявлял об отсутствии у мятежников в Нигере права требовать от французского посла покинуть страну.