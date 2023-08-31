Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.9 комментариев
ЭКОВАС предложило переходный период военным в Нигере
ЭКОВАС предложило переходный период военным в Нигере продолжительностью 9 месяцев
Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), глава Нигерии Бола Тинубу предложил военным ввести в Нигере переходный период для передачи власти, который продлится 9 месяцев, сообщило агентство Agence France-Presse.
О деталях предложения не сообщается, но подчеркивается, что санкции ЭКОВАС против Нигера не будут смягчены без «позитивных корректировок» со стороны мятежников, передает ТАСС.
Ранее военное руководство Нигера предложило трехлетний переходный период, после которого будет возможно восстановление конституционных институтов. ЭКОВАС отвергло идею.
Напомним, назначенный мятежниками начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состояние максимальной готовности на фоне угрозы вторжения в Нигер сил ЭКОВАС. Днем ране глава сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани разрешил силам Буркина-Фасо и Мали входить на территорию Нигера для защиты страны.