С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.0 комментариев
Глава ВТБ увидел риск взлета курса доллара до 250 рублей
Глава ВТБ Костин предупредил о долларе за 250 рублей в случае введения двойного курса
Если курс рубля по отношению к иностранным валютам станет двойным, это приведет к его падению, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Костин на XX Международном банковском форуме заявил, что выступает против введения каких-либо жестких административных мер. По его словам, если в России возникнет два курса национальной валюты, то «один будет 150, другой – 250, это точно», передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что идея создать «мембрану» на валютном рынке может стать шагом назад, это грозит ущербом для российской экономики.
Напомним, министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание, что из-за активного развития платежей в национальных валютах появился рынок так называемых офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в игры против курса российской национальной валюты. Министр в этой связи предложил создать некий аналог китайской модели – «мембрану» между внутренним и внешним рынками рублей. При этом он заверил, что речи о двух курсах не идет.
Решетников отметил, что необходимо выстраивать более сложную систему, создавать новые инструменты контроля, в противном случае «за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой».