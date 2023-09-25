Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.2 комментария
В России предложили китайскую модель для стабилизации курса рубля
Министр Решетников предложил решить проблему курса рубля с помощью китайской модели
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать только методом повышения ключевой ставки или введением обязательной продажи валютной выручки, и призвал изучать китайскую модель.
Решетников отметил уровень продажи валютной выручки российскими компаниями в настоящее время находится на высоком уровне. Так, за последние пять или шесть месяцев 85% валютной выручки возвращается и продается, сказал министр, подчеркнув, что показатель в 80% сейчас перевыполняется, передает «Интерфакс».
На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Решетников отметил, что 35% при этом возвращается в рублях. При этом он напомнил о курсе на перевод торговли в национальные валюты.
«Экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос – где и как они их берут, и какой у нас сформировался рынок, ну, по сути, офшорных рублей», – сказал министр, отметив, что с этой проблемой в настоящее время разбирается его ведомство вместе с Центральным банком. Решетников пояснил, что экспорты «занимают здесь рубли», затем переводят их за рубеж, где производят какие-то обменные операции, а затем рубли возвращаются обратно.
Решетников отметил, что для решения этой проблемы следует ввести «аналог китайской модели, когда все-таки существует некая «мембрана» между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей». При этом он подчеркнул, что это «не вопрос двух курсов, ни в коем случае», поскольку подобная практика является вредной.
Ранее президент России Владимир Путин поручил активнее использовать имеющиеся инструменты, позволяющие снизить волатильность на фондовом рынке, так как она затрудняет принятие инвестиционных решений.