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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    12 комментариев
    28 сентября 2023, 21:38

    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии

    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

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    28 сентября 2023, 14:59
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всеми возможностями для решения имеющихся проблем, несмотря на ожидания ее противников, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с избранными в сентябре руководителями регионов.

    «Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть – у нас есть все возможности для этих решений, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет», – приводит его слова ТАСС.

    «Наоборот, экономика набирает темп, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время», – перечислил Путин. «У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну», – убежден президент.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

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    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    28 сентября 2023, 15:44
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом и главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых регионов в состав России, передает ТАСС.

    Это событие основано на «исторической общности народов», проживающих на этих территориях, и является результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, говорится в сопроводительных материалах.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

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    28 сентября 2023, 15:29
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

    «Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – передает ТАСС слова российского лидера. Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет.

    «Правда, и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.

    Ранее в Кремле сообщали, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

    Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны – Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

    Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, Верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

    Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил 7,3 млрд долларов. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.

    При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.

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    28 сентября 2023, 15:59
    Путин назвал заботу о бойцах СВО и их близких долгом властей всех уровней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Забота о бойцах спецоперации и их близких является служебным и нравственным долгом для всех уровней власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

    «Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», – передает слова Путина ТАСС.

    Также Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми.

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    28 сентября 2023, 20:48
    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился с Путиным и Шойгу

    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Национальной армии Ливии, передает РИА «Новости». Во вторник ЛНА сообщила, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.

    Ранее сообщалось, что визит Хафтара в Россию состоялся «по приглашению российского государства».

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    28 сентября 2023, 14:56
    Путин пожелал удачи главам ДНР и ЛНР

    Путин пожелал удачи главам ДНР и ЛНР Пушилину и Пасечнику

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пожелал удачи новоизбранным главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

    «Хочу вас поблагодарить за то, что сделано до сих пор. Сделать предстоит еще больше. Всего доброго! Удачи!» – сказал глава государства, выслушав доклад Пасечника на встрече с новоизбранными руководителями регионов, которая прошла в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

    Пушилину Путин также пожелал удачи на посту главы ДНР.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

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    28 сентября 2023, 15:21
    Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы регионов должны вести прямой диалог с людьми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новоизбранными губернаторами.

    «Высокий уровень доверия – это высокая ответственность. И ключевой критерий – это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете… Рассчитываю, что вы всегда будете открыты к прямому, честному диалогу с людьми, а в своих действиях и решениях исходить из их интересов и потребностей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития региона, а значит, и страны в целом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также пожелал губернаторам и их управленческим командам успехов и плодотворной работы.

    Ранее Путин пожелал удачи новоизбранным главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

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    28 сентября 2023, 14:33
    В МИД рассказали об огромной тяге Африки к России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Африке есть огромная тяга к России, а российский лидер Владимир Путин для многих жителей континента является символом борьбы за справедливость, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

    Озеров рассказал, что на втором саммите Россия – Африка представители африканских стран рассказывали ему о своей любви к Путину. Представитель МИД пояснил такую любовь тем, что российский глава – «это символ борьбы за справедливость во всем мире, за традиционные ценности, за семью и нормальные здоровые отношения между людьми, против всего этого вала извращений, которые на нас пытается обрушить Запад», передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков рассказал, что в четверг у Путина состоится встреча с его коллегой из Южного Судана Салвой Кииром. Он отметил, что Россия продолжает работать над развитием отношений со странами Африки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.

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    28 сентября 2023, 14:50
    Путин: Внешнее давление стало стимулом для роста производств в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Давление на страну простимулировало внутреннее производство в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с новоизбранными руководителями регионов.

    «Ключевой фактор для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач – это развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест. В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, внешнее давление в итоге стало «мощным стимулом» для роста собственных российских производств, для раскрытия собственного потенциала в различных сферах.

    Также в ходе встречи с главами регионов президент отметил, что прошедшие в России выборы являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку страны.

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    28 сентября 2023, 14:25
    Путин: Выборы стали важным шагом для интеграции новых регионов

    Tекст: Ольга Никитина

    Выборы, прошедшие в новых регионах России, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России, которая прошла в режиме видеоконференции, поздравил собеседников с успехом на выборах.

    «Вы все показали достойные, убедительные результаты. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях», – приводятся его слова в сообщении на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы в новых, исторических регионах России – Донбассе и Новороссии, где по итогам голосования в региональных парламентах, состав которых также был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Федерации.

    «И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны. Ситуация и задачи в этих субъектах Федерации особые, но, убежден: и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно, так и будет», – подчеркнул российский лидер.

    Выборы, по словам президента, прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. «Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества: люди понимают, насколько это важно – участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи и своих детей», – отметил он.

    Путин подчеркнул, что результаты выборов глав регионов весьма убедительные. «Часто об этом мы говорим, и это так и есть: такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни», – добавил президент.

    Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Как отмечала председатель ЦИК России Элла Памфилова, явка, достигнутая в ходе выборов, стала рекордной с 2013 года.

    В Кремле отмечали, что выборы в новых регионах России прошли в абсолютно правовом поле в соответствии с российскими законами.

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    28 сентября 2023, 20:25
    Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования, сообщили в Кремле.

    Учредителем организации определено Управление делами президента. Ответственным назначен руководитель администрации президента России Антон Вайно, сам доклад должен быть готов к 20 ноября 2023 года, передает ТАСС.

    Доклад об источниках финансирования поручено представить президенту до 15 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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