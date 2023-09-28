«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.12 комментариев
В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился с Путиным и Шойгу
В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу
В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Национальной армии Ливии, передает РИА «Новости». Во вторник ЛНА сообщила, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.
Ранее сообщалось, что визит Хафтара в Россию состоялся «по приглашению российского государства».