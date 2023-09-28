В Севастополе решили штрафовать отказавший в укрытии жителям при обстреле бизнес

  • ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария сплавила Украине самоубийственное оружие
    Китай разрешил поставки свинины из России после 15 лет запрета
    Эксперт объяснил черную шляпу президента Южного Судана на переговорах с Путиным
    Верховный суд признал отравление поддельным алкоголем страховым случаем
    Вертолет из Польши дважды пересек границу Белоруссии
    Глава Курчатовского института предложил изменить России политику ядерного сдерживания
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    В МИД назвали негативные последствия ратификации Арменией Римского статута
    Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    12 комментариев
    28 сентября 2023, 20:10

    В Севастополе решили штрафовать отказавший в укрытии жителям при обстреле бизнес

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хозяев коммерческих объектов в Севастополе планируют подвергать штрафам в случае отказа укрывать жителей во время воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Все коммерческие пространства необходимо предоставлять в качестве укрытия, власти города уже приняли такое решение, сказал Развожаев в эфире телеканала СТВ, передает ТАСС

    Если же кто-то откажет от предоставления укрытий, и по этому вопросу поступят жалобы, то городское руководство примет меры. «Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», – отметил он. Конкретные суммы штрафов не указываются.

    После объявления воздушной тревоги у горожан остается от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище, добавил Развожаев.

    На прошлой неделе киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В понедельник ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.

    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

    Коментарии (31)
    27 сентября 2023, 22:49
    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста

    Премьер Канады Трюдо направил извинения президенту Украины Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста

    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что по дипломатическим каналам направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания канадского парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Трюдо также заявил, что за последние несколько дней канадские власти «неоднократно выражали солидарность президенту Украины», передает ТАСС.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – заявил Трюдо.

    При этом канадский премьер принес «безоговорочные извинения» Владимиру Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены, передает РИА «Новости».

    По словам Трюдо, Зеленский был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ «был использован российскими пропагандистами», передает CBC News.

    Трюдо назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки» в канадском парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Политик заявил в своем выступлении в палате общин, что случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но и для всей Канады. «Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», – добавил премьер-министр Канады. Он пообещал «активизировать усилия, направленные на противодействие российской пропаганде», и «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

    Ранее Трюдо назвал ошибкой выступление украинского нациста в парламенте Канады.

    Коментарии (54)
    28 сентября 2023, 11:25
    На Украине оправдались за транзит российского газа

    Нафтогаз: Украина прокачивает российский газ, чтобы европейцы не замерзли

    На Украине оправдались за транзит российского газа
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственной причиной, по которой Украина продолжает транзит российского газа, является поддержка европейских стран, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа Алексей Чернышов.

    Чернышов в интервью журналу Newsweek отметил, что особенно данная поддержка важна странам в Европе, у которых нет выхода к морю. По его словам, такие страны, как Чехия, Венгрия, Австрия, Словакия, имеют «весьма ограниченный доступ к другим каналам поставки», передает ТАСС.

    Украина, подчеркнул Чернышов, продолжает прокачку газа «исключительно ради европейских партнеров». «Чтобы вы не замерзли», – заверил он.

    Представитель «Нафтогаза», отвечая на вопрос о продлении контракта с Газпромом после 2024 года, заявил, что никакие коммерческие и договорные отношения между сторонами в настоящее время невозможны. Вместе с тем он выразил надежду, что Украина станет ведущим поставщиком энергии на европейский рынок.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

    Коментарии (4)
    28 сентября 2023, 09:33
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Британский советник Бычинский рассказал о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Tекст: Александра Юдина

    Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского, считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

    По его словам, вместо того чтобы пытаться вести конструктивный диалог, Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали публичную конфронтацию, в том числе с угрозами обратиться в суд через Всемирную торговую организацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Бычинский отметил, что такое поведение выходит за рамки простого отсутствия благодарности и может означать начало вражды с верными друзьями.

    Британский советник также назвал «опрометчивый торговый спор» Киева с Польшей, Словакией и Венгрией «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

    Тем не менее палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Коментарии (9)
    28 сентября 2023, 18:38
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по позициям украинской армии на территории Авдеевского коксохимического завода, сообщили в народной милиции ДНР.

    Авиация в качестве поддержки Южной группировки войск нанесла точечное огневое поражение по Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате удара уничтожена живая сила ВСУ, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории предприятия. После ударов по заводу на его территории началось возгорание.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские войска отразили 28 атак у Авдеевки, Клещеевки и Марьинки.

    Коментарии (7)
    28 сентября 2023, 14:54
    В Киеве заговорили о переходе к президентской форме правления

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» может изменить формы правления в стране с парламентско-президентской на президентскую, сообщила депутат Киевского горсовета, экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Пташник.

    По ее словам, об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил на форуме «Дирижеры времени», подчеркнув, что в данный момент тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, «с сильным президентом», передает ТАСС.

    Пташник отметила, что в тот момент, когда участников форума попросили проголосовать за идею, сторонников почти не было, однако в поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук.

    «Остальные проголосовали за усиление роли парламента», – сказала она.

    Тем временем в Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2023, 01:45
    Захарова раскритиковала Трюдо и израильского посла на Украине

    Захарова указала на планы Канады поддерживать деньгами государство, которое героизировало нацистских коллаборационистов

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свете извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте страны украинского нациста предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале обратила внимание на извинения Трюдо, который назвал соответствующий инцидент «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма. При этом Захарова предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

    Дипломат также обратила внимание, что израильский посол на Украине Михаил Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов киевским режимом «поиском новой идентичности», так и не извинился, как и его правительство.

    Ранее Трюдо назвал «ошибкой» произошедшее в парламенте Канады. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены» и пообещал «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

    Коментарии (0)
    28 сентября 2023, 05:59
    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться

    Le Figaro: Танк Abrams может взорваться при неправильном уходе за двигателем или из-за плохой герметизации боекомплекта

    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Abrams также может взорваться при удачном попадании из-за плохой герметизации боекомплекта, рассказал французскому изданию Figaro экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

    Французский офицер заявил, что существенным недостатком американского танка является высокий уровень требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. По его словам, для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей. Издание приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями Abrams может взорваться, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Буавен рассказал, что Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при удачном попадании в место хранения снарядов из-за плохой герметизации боекомплекта, которая представляет собой еще одну существенную проблему для боеспособности танка.

    Накануне бывший американский военный разведчик Скотт Риттер назвал переданные Киеву танки Abrams «огромным подарком» России из-за несовершенства натовской техники. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, будут гореть точно так же, как и другие.

    Коментарии (28)
    28 сентября 2023, 06:54
    Политолог: Канадские власти раздосадовали украинскую диаспору

    Политолог Лукьянов: Канадские начальники излишним пиаром раздосадовали нацистов и их наследников в украинской диаспоре

    Tекст: Антон Никитин

    Больше всего канадскими начальниками должна быть раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников стало выглядеть как аномалия из-за излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Зеленского, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Он выразил мнение в своем Telegram-канале, что больше всего канадскими начальниками должна быть сейчас раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников никогда не было секретом и «никогда никого не смущало, все всех устраивало».

    Однако сейчас, из-за глупой промашки, излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Владимира Зеленского канадская норма вдруг стала выглядеть как аномалия в глазах мира, на диаспору пристально начали смотреть, теперь «приходится оправдываться и отмежевываться», отметил Лукьянов.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «ошибкой» чествование в парламенте страны украинского нациста. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены».

    Коментарии (8)
    27 сентября 2023, 23:20
    Дипломат: Россия может запросить экстрадицию нациста Гуньки из Канады

    Посол РФ в Оттаве Степанов: Россия может направить запрос на экстрадицию украинского нациста Гуньки из Канады

    Tекст: Антон Никитин

    Россия после инцидента с чествованием в парламенте Канады украинского нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС «Галичина», может направить запрос на его экстрадицию, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

    Российский дипломат заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса об экстрадиции, передает RT.

    Ранее в Кремле призвали Оттаву предать правосудию или выдать желающим это сделать нациста дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько.

    Коментарии (19)
    28 сентября 2023, 10:20
    В США украинское контрнаступление назвали слишком дорогим

    NYT: Контрнаступление Киева оказалось дорогостоящим, а его эффект – минимальным

    Tекст: Ольга Никитина

    Контрнаступление вооруженных сил Украины привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогостоящим, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что каждый выстрел ВСУ из-за созданных Россией обширных минных полей и укреплений стал «чрезвычайно дорогим», передает ТАСС.

    По данным Минобороны, российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley.

    Коментарии (6)
    28 сентября 2023, 12:40
    В Киеве признали снижающееся на Западе число желающих давать Украине деньги
    В Киеве признали снижающееся на Западе число желающих давать Украине деньги
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Западе становится все меньше желающих давать Киеву деньги, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

    Однако, заявил он, это не значит, что денег не будет, не значит, что Киев прекратил работать над этим, передает РИА «Новости».

    Марченко заявил, что в этом году Киев гарантировано обеспечивает около 42 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета. Он выразил надежду, что так будет и в 2024 году.

    Это, признался он, сложно, так как «много вопросов, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать».

    Ранее американские СМИ отметили, что наступление ВСУ привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогим.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2023, 12:48
    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки

    Политолог Скачко: Трюдо пришлось извиняться перед Зеленским, чтобы не разрушить миф о нацизме на Украине

    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Несмотря на то что нацизм на Украине процветает, этот факт пытаются скрыть от сознания западного обывателя. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден принести извинения Зеленскому, чтобы сохранить миф. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение в парламент украинского нациста.

    «Приглашение нациста в парламент Канады – это спланированная акция. Сейчас русофобия в западных странах приносит хорошие деньги и дополнительные политические очки. На волне общей ненависти к нашей стране Оттава решила оказать почести коллаборационисту и сделать первый шаг в реабилитации человеконенавистнической идеологии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако выяснилось, что западное общество еще не готово принять это, равно как и оправдание нацизма. Поэтому канадский премьер, испугавшись падения рейтинга, попытался с помощью извинений сделать хорошую мину при плохой игре», – отмечает эксперт.

    «Извинения Трюдо в сторону Зеленского – нелепые отмазки, они абсурдны. Канадский премьер прекрасно знает, что украинские власти спокойно аплодируют нацистам у себя в стране и помогают взращивать эту идеологию для мобилизации общества в борьбе против России», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, Оттава осведомлена о том, что нацизм на Украине начал свое распространение еще с момента обретения независимости в 1991 году. Выходцы из Канады первыми начали активно сеять шовинистическую пропаганду, внедряя ее в образовательную систему и СМИ», – акцентирует он.

    «В западном обществе активно тиражируется мнение о том, что на Украине нацизма нет, особенно на фоне того, что Зеленский сам еврей. И чествование коллаборациониста в парламенте Канады могло разрушить эту картинку. Трюдо был вынужден принести эти абсурдные извинения, чтобы не допустить развенчания мифа», – резюмировал Скачко.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед Владимиром Зеленским за чествование украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – передает ТАСС слова Трюдо.

    Канадский премьер назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки в парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Трюдо также заявил о том, что сожалеет о вовлечении в этот скандал Зеленского. Тот был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ, по словам канадского премьера, «был использован российскими пропагандистами».

    Напомним, ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в последствиях инцидента.

    Коментарии (9)
    28 сентября 2023, 07:00
    Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска огнем артиллерии сорвали попытку переброски резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии ВС России огнем артиллерии мотострелкового полка была сорвана попытка переброски резервов ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции около Берестового, передает ТАСС.

    Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и  техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделений теробороны противника рядом с Ивановкой, Синьковкой, Берестовым и балкой Оливовский Яр.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2023, 08:50
    В Конгрессе США отклонили два предложения о сокращении помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Так, против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона выступили 330 законодателей, в том числе 117 членов Республиканской партии. «За» проголосовали 104 члена этой же партии, передает РИА «Новости».

    Против второй инициативы о полном отказе от помощи киевскому режиму проголосовали 339 членов палаты. При этом «за» выступили 93 законодателя.

    Накануне сообщалось, что Сенат США в проекте поправок к бюджету предложил сократить объем средств для Украины до 4,5 млрд долларов.

    Во вторник Белый дом заявлял, что у Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины.

    Коментарии (4)
    Главное
    Блинкен фразой Джеймса Бонда ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена
    Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
    Азербайджан начал регистрацию армян Карабаха
    Экс-сотрудник МВД признал в суде вину в соучастии в убийстве Дугиной
    АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
    CAS отложил слушания по делу фигуристки Валиевой
    Российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш

    Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии

    Россия и Китай стали активно использовать юань в торговле именно с 2022 года. И это подрывает позиции доллара США как мировой резервной валюты. Такой вывод делают в своем исследовании экономисты Европейского банка реконструкции и развития. Исторически на смену валютного лидера уходят десятилетия, но юань может потеснить доллар значительно быстрее. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке

    В четверг пройдет встреча Владимира Путина и президента Южного Судана Салвы Киира. Дипломатическим отношениям между странами всего чуть более 10 лет. С какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире? Подробности

    Перейти в раздел

    Как писалась история русской Средней Азии

    150 лет назад, 28 сентября 1873 года, был подписан Шаарский договор с Бухарским ханством, в результате которого влиятельное государство в Средней Азии приняло протекторат России. Это стало одним из важнейших событий, завершивших процесс присоединения региона к Российской империи. Но история русской политики в Азии началась куда раньше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Документ вступит в силу до начала 2024 года. В противостоянии Армении и Азербайджана поставлена точка или региону придется столкнуться с новыми конфликтами? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............