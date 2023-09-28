В Севастополе решили штрафовать отказавший в укрытии жителям при обстреле бизнес

Tекст: Алексей Дегтярев

Все коммерческие пространства необходимо предоставлять в качестве укрытия, власти города уже приняли такое решение, сказал Развожаев в эфире телеканала СТВ, передает ТАСС

Если же кто-то откажет от предоставления укрытий, и по этому вопросу поступят жалобы, то городское руководство примет меры. «Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», – отметил он. Конкретные суммы штрафов не указываются.

После объявления воздушной тревоги у горожан остается от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище, добавил Развожаев.

На прошлой неделе киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В понедельник ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.