Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области

Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ неспособны захватить Токмак

Tекст: Илья Абрамов

«Украинская армия вновь не смогла достичь каких-либо значимых результатов на Запорожском направлении. Небольшие успехи около села Работино не позволили ей прорвать нашу оборону. Как и пару месяцев назад, бои ведутся в районе первой линии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Рядом с городом Орехов ВСУ сосредоточили около десяти тыс. человек. Однако украинская армия атакует небольшими пехотными подразделениями при поддержке малого числа бронетехники», – подчеркнул он.

«Противник будет продолжать свои атаки пока это позволяет погода и наличие резервов. Речь уже не идет о достижении серьезных военных успехов. Офису Зеленского важно показать картинку, на которой Украина пытается добиться хоть каких-то результатов в своем контрнаступлении», – отмечает аналитик.

«Вместе с тем, российская армия готова к очередному натиску. Во-первых, участки наступления и тактика противника нам известны. Да и наша артиллерия уже пристрелялась на участке. Кроме того, Украина больше не предпринимает попытки прорыва крупными группами», – акцентирует собеседник.

«В глобальном смысле противник оставляет в планах выход к Мелитополю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако в краткосрочной перспективе стоит задача захвата Токмака. Но даже его ВСУ взять не смогут, так как для этого необходимо прорвать российскую линию обороны, да и сам населенный пункт хорошо укреплен», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое» По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

В комментарии газете ВЗГЛЯД Владимир Рогов сказал, что эта попытка наступления ВСУ была остановлена благодаря качественным минным полям и шквальному артиллерийскому огню российских войск.

Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Российской армией были уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.