В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?5 комментариев
На Украине заявили о неспособности ATACMS и Taurus изменить ситуацию на поле боя
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Передача Киеву ракет ATACMS и Taurus не изменит ситуацию на поле боя
Ожидаемая Киевом передача дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует разницу в количестве российского вооружения на поле боя, посетовал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он выразил уверенность в эфире телеканала «Рада», что Киев получит ракеты Taurus. При этом Подоляк заявил, что поставки Киеву дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus «не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации». Советник главы офиса Владимира Зеленского также заявил, что на Украине налаживается производство собственных ракет, и оно будет наращиваться, передает РИА «Новости».
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.
В прошлую субботу в США заявили, что Берлин может передать Украине крылатые ракеты Taurus после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS.