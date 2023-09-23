WSJ: Передача Украине ракет ATACMS склонит Берлин к поставке ракет Taurus

Tекст: Ольга Иванова

Газета пишет, что в Германии уже множество раз звучал тезис о том, что Берлин «следует за Вашингтоном» в вопросе поставок Киеву новых типов вооружений. Издание отмечает, что важность таких ракет растет для Украины, поскольку поставки из Великобритании и Франции стали сокращаться, передает ТАСС.

Кроме того, газета пишет, что Вашингтон передаст Украине небольшое количество ATACMS, но позже может увеличить их количество. Официальные лица на Украине, по данным газеты, заверили, что готовы предоставить гарантии не использования ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.