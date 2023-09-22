Белый дом не подтвердил поставку ATACMS Украине

Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

Tекст: Евгений Поздняков

«На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

«На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

«Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

«При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.