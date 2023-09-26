  • Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Назван необычный способ поддержать рубль
    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм
    Украина попросила у Запада «аналоги русских «Калибров»
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    Силы России улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях
    Грузинская оппозиция призвала вернуть Абхазию и Южную Осетию силовым путем
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    На Украину доставили менее половины обещанных танков Abrams
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 13:41

    Путин присвоил 58-й армии почетное наименование «гвардейская»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 58-й общевойсковой армии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    58-ю общевойсковую армию впервые сформировали в Сибирском военном округе в конце 1941 года на основании директивы Ставки Верховного Главного Командования.

    С 2015 года эта армия выполняет задачи в центре по примирению сторон в Сирии.

    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    Коментарии (37)
    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

    Коментарии (36)
    25 сентября 2023, 18:41
    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным

    Эксперты объяснили, почему власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    «В Америке существует очень серьезная информационная цензура. И в данном случае совершенно очевидно, что это интервью имело бы колоссальный эффект, учитывая размер и широту аудитории Карлсона. Возможно, оно собрало бы даже не десятки, а сотни миллионов зрителей», – предположил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Карлсон сейчас является медийной и даже наполовину политической фигурой. Он создал образ того, кто может пообщаться с любым лидером или с любой известной во всемирном масштабе личностью», – указал он.

    «Телеведущий показал, что сейчас администрация Байдена опасается освещения позиции России, интерпретации некоторых событий словами российского президента. Это могло бы очень серьезно ударить по президенту США и его окружению. И это даже несмотря на то, что вопросы интервью могли бы быть согласованы», – отметил эксперт.

    «Рейтинг Байдена падает. И его слова и заявления нередко не доходят до сознания общественности. Помимо этого, Путин в интервью предстал бы достаточно молодым и энергичным политиком. Это лишний раз подчеркнуло бы дряхлость Байдена. Картинка уверенного в себе российского лидера, хорошо выглядящего, словом, не допускающего оговорок и двусмысленностей, стала бы еще большим ударом, в частности по Байдену и по демократам в целом. Даже большим ударом, нежели сами ответы Путина», – сказал политолог.

    «Кроме того, запрет говорит о том, что в США идет превращение органов регулирования в орудия борьбы с политическими противниками. Карлсон просто хотел взять интервью, а не обратиться к американской общественности с какими-то призывами. Он делает свою работу. Это при том, что в Конституции США прописано – власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы», – напомнил аналитик.

    «Карлсона по политическим взглядам, безусловно, можно отнести к сторонникам Трампа. Обратите внимание, в его рабочем кабинете висит вырезка из газеты 1945 года с новостью о том, что умер Франклин Рузвельт. Телеведущий как бы демонстрирует свою антидемократическую направленность. Причем он крайне правых позиций», – подчеркнул он.

    «Не думаю, что речь идет о том, что кто-то из американских чиновников напрямую запретил Карлсону брать интервью у Путина. Вероятно, это иносказательная риторика. В 2021 году журналист уже говорил, что хочет взять интервью у Путина, но тогда был скандал, он оказался под слежкой АНБ. Вероятно, ему так намекнули, что если он будет брать интервью у лидеров недружественных США стран, то у него будут проблемы с американским разведывательным сообществом», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Ну а телеведущий трактовал это как запрет. Не исключаю, что он опасается преследования со стороны органов госбезопасности США в случае интервью. Так что это не столько нарушение свободы слова, сколько акт политического давления на самого Карлсона», – заключил эксперт.

    Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Никто не сказал: «Подождите секунду. Возможно, мне не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого хочет, и мы имеем право услышать, что говорит Путин». Разве нам не разрешено слышать его голос?» – возмутился он.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера.

    Он также выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит. Песков добавил, что Путин в общении с зарубежными СМИ всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию нашей страны.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина. Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента».

    Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox. Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 13:49
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.

    По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».

    На кадрах, опубликованных ранее Минобороны запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ около Урожайного.

    Сообщалось, что украинские военные забрасывали позиции российских войск гранатами. Калашников «умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим». В Минобороны подчеркнули, что подразделение действовало слаженно, из боя «никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.

    Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.

    Коментарии (20)
    25 сентября 2023, 09:02
    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море

    Финский эксперт Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике

    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Серия стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут», которую на прошлой неделе провел экипаж корвета «Стойкий», является «не самым обычным делом», пишут финские СМИ.

    Как заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в комментарии газете Ilta-Sanomat, «такое происходит не каждый год». При этом, по его словам, «уникальными» прошедшие учения считать нельзя. Эксперт добавил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, к примеру, технические и учебные причины, передает «Царьград».

    В свою очередь председатель комитета обороны финского парламента Юкки Копра заявлял, что Россия «при желании» могла бы оказать на Финляндию давление при помощи прошедших маневров. Тогда финны оказались бы в «исключительной ситуации», считает он. При этом, по его мнению, в настоящее время ситуация не такая.

    В середине сентября президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 18:16
    Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина в Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Yle опубликовал архивные кадры с отдыха Владимира Путина с Анатолием Собчаком в Финляндии во время первомайских праздников.

    Видео, как утверждает телеканал Yle, снято в начале 1990-х. На них Путин вместе с Анатолием Собчаком проводит вполне обычные выходные в Финляндии, играют в пинг-понг, отдыхают на природе, передает RT.

    Телеканал отметил, что Путин расслаблен во время игры, хотя «славится своей сдержанностью».

    «В порыве игры в пинг-понг он даже смеется. Нечастое явление», – отмечают финские журналисты.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2023, 10:53
    В Германии признали поставки неработающей техники Украине

    Глава МИД Германии Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику

    В Германии признали поставки неработающей техники Украине
    @ Michele Tantussi/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Часть вооружений, которые Украина получила от Германии, является устаревшей, а часть и вовсе не работала, причем в Берлине знали об этом с самого начала, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    «Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», – сказала Бербок в интервью телеканалу CNN.

    Некоторые немецкие системы уже устарели, признала она. «Про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», – передает ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства Германии.

    Берлин, по ее словам, пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus, поскольку в том числе хочет убедиться в работоспособности поставляемых ВСУ вооружений. Сроки передачи Taurus Украине она не привела, отметив, что «они настолько сложны», что есть необходимость «прояснить все детали – как они будут работать, кто будет ими управлять».

    Как отметила Бербок, «у Украины времени мало», но Германия считает, что должна передавать работающую технику.

    Американские СМИ писали ранее, что после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS, Берлин также может передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (2)
    26 сентября 2023, 11:05
    Названо российское оружие для массового уничтожения лучших западных танков

    MWM: ВС России ракетой «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», способной уничтожать лучшие западные бронированные танки, пишут американские СМИ.

    В статье издания Military Watch Magazine говорится, что российский «Корнет» способен нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней. Отмечается, что после начала украинского контрнаступления в начале июня танки Leopard 2, включая современные Leopard 2A6, понесли значительные потери, а для более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери оказались «еще более значительными», передает РИА «Новости».

    Также в публикации обратили внимание на сообщения о том, что западные страны широко развертывают на Украине не только спецназ и вспомогательный персонал, но также и передовых бойцов из регулярных частей. Так, издание отмечает, что ракеты Patriot Украина получила в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

    На прошлой неделе сообщалось, что разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

    Коментарии (3)
    24 сентября 2023, 00:49
    Путин назвал избирательную систему России одной из лучших в мире

    Путин: Избирательная система России может считаться одной из лучших в мире

    Tекст: Антон Никитин

    Избирательная система России может считаться одной из лучших в мире, так как основана на четком соблюдении интересов страны и прав граждан, а ее процедуры – прозрачны и понятны людям, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 30-летия Центризбиркома.

    «По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что в России именно народ является источником власти и определяет путь развития страны. «И в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан – избирать и быть избранным – огромная заслуга Центральной избирательной комиссии», – выразил уверенность президент.

    Путин отдельно отметил и работу ЦИК по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина. «Вы также взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом, вносите большой вклад в обеспечение общественно-политического диалога и стабильности», – добавил он.

    В заключение президент поздравил ЦИК с юбилейной датой, пожелав сотрудникам ведомства здоровья, успехов и всего самого доброго.

    Ранее Путин поразился мужеству жителей и сотрудников избирательных участков новых регионов на выборах.

    Коментарии (60)
    25 сентября 2023, 13:43
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков об интервью Путина американскому телеведущему Карлсону: Подождем – увидим

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что подобные запросы поступают в том числе от американских СМИ. Он выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит, однако сейчас «вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», передает ТАСС.

    «Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», – сказал представитель Кремля.

    Путин в общении с зарубежными СМИ, как отметил Песков, всегда предельно откровенен. Российский лидер дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, указал представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос, может ли президент России дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: «Подождем – увидим».

    Ранее Карлсон рассказал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2023, 01:05
    Путин отметил смелость работников ЦИК в новых регионах

    Президент Путин поблагодарил работников ЦИК за смелую и решительную работу в новых регионах России

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 30-летия ЦИК РФ поблагодарил работников Центризбиркома за смелую и решительную работу в новых регионах России.

    «Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин назвал избирательную систему России одной из лучших в мире, а также отметил мужество жителей и сотрудников избирательных участков новых регионов на выборах.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 09:19
    WSJ: На Украине усомнились, что танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

    WSJ: В Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине сомневаются, что поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя, пишут американские СМИ.

    Об этом украинские чиновники, имена которых не приводятся, сообщили газете The Wall Street Journal.

    Как добавляет издание, Пентагон не раз предупреждал, что в силу сложности конфликта никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий, передает ТАСС.

    По мнению издания, украинское наступление будет осложнено в период осенних дождей, поскольку тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

    Между тем Белый дом подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ.

    Коментарии (2)
    25 сентября 2023, 14:48
    Путину доложили о возбуждении сотен дел о нарушениях при реализации нацпроектов

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские прокуроры в 2023 году выявили нарушения в сфере реализации приоритетных национальных проектов в 80 регионах страны, по материалам прокуратуры возбуждены сотни уголовных дел, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы продолжали надзорное сопровождение национальных приоритетных проектов. К сожалению, во многих регионах нашей страны, а их 80, были выявлены хищения, а также сопутствующие им должностные преступления. По нашим материалам возбуждены сотни уголовных дел. Эту работу будем продолжать», – передает ТАСС слова Краснова.

    Так, генпрокурор сообщил, что благодаря работе прокуроров удалось завершить ремонт и строительство более 50 социально значимых объектов и ввести в эксплуатацию дорогостоящее оборудование в школьных и медицинских учреждениях.

    Ранее генпрокурор сообщал, что в минувшем году по материалам прокуроров было возбуждено 639 уголовных дел по фактам хищений средств, выделенных на национальные проекты, на общую сумму более 1 млрд рублей. В ходе надзора за реализацией национальных проектов в 2022 году прокуроры выявили 72 тыс. нарушений, к различным видам ответственности было привлечено свыше 20 тыс. виновных лиц.

    Путин в свою очередь выразил удовлетворение тем, как Генпрокуратура следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе, и попросил не ослаблять внимание к этой сфере.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 12:54
    Лукашенко раскрыл договоренности с Путиным о двух крупных проектах

    Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

    Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске сообщил, что речь в ходе разговора с Путиным шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые, как отметил глава Белоруссии, «очень востребованы и нужны» России, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лукашенко, Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96. Также белорусская сторона может заниматься обслуживанием этих пассажирских самолетов.

    Вторым проектом, который, по словам Лукашенко, обсуждался между лидерами России и Белоруссии, является строительство второй железнодорожной ветки «от Беларуси на Ленинград». Это, как пояснил Лукашенко, позволит перебрасывать в российские порты большие объемы грузов и «оттуда работать на весь мир».

    Совместный проект в транспортной сфере президент Белоруссии назвал очень важным. Минск, отметил он, занимается строительством портовой инфраструктуры, но железная дорога является «узким местом». Российский лидер, как сообщил Лукашенко, попросил привезти ему полные характеристики и материалы по данному проекту.

    Ранее Лукашенко сообщил, что встретится с российским коллегой 15 октября в Киргизии.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2023, 14:10
    Путин поручил Генпрокуратуре не ослаблять внимания к сфере ОПК

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин выразил удовлетворение тем, как Генпрокуратура следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе, и попросил не ослаблять внимание к этой сфере.

    «Игорь Викторович, я знаю, вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена», – сказал он на встрече с генпрокурором Игорем Красновым, передает ТАСС.

    В марте Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявлял, что Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно для страны сейчас и пригодится в будущем. Глава государства попросил прокуроров вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК.

    Коментарии (0)
    Главное
    Москва заявила о «заигрывании» канадских либералов с нацизмом
    Санду призвала отказаться от сотрудничества с Россией ради европейских ценностей
    В Германии признали поставки неработающей техники Украине
    В Польше подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты
    Грузия запретила экспорт ввезенных из ЕС автомобилей в Россию
    Дилеры спрогнозировали новый виток роста цен на легковые автомобили
    Собчак похвасталась 40-минутным разговором с Кадыровым по видеосвязи

    Назван необычный способ поддержать рубль

    Чтобы остановить ослабление рубля, старые методы не сработают. России нужно создать нечто новое, например, аналог китайской модели «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. С таким предложением к ЦБ обратился глава МЭР Решетников. Однако у китайской модели есть большой минус – это создание двух курсов нацвалюты. Может ли Россия себе такое позволить? Подробности

    Перейти в раздел

    Расплаты за рабство требует от Запада не та страна

    Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ

    ВСУ получили от США первые танки Abrams. Число машин не уточняется, однако в Киеве уже заявили, что использовать их на передовой не получится, так как техника долго не проживет. Вместе с тем эксперты замечают, что есть еще ряд причин, почему Abrams станут для ВСУ еще одной головной болью. Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............