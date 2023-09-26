Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.0 комментариев
Названо российское оружие для массового уничтожения лучших западных танков
MWM: ВС России ракетой «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки
Вооруженные силы России широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», способной уничтожать лучшие западные бронированные танки, пишут американские СМИ.
В статье издания Military Watch Magazine говорится, что российский «Корнет» способен нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней. Отмечается, что после начала украинского контрнаступления в начале июня танки Leopard 2, включая современные Leopard 2A6, понесли значительные потери, а для более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери оказались «еще более значительными», передает РИА «Новости».
Также в публикации обратили внимание на сообщения о том, что западные страны широко развертывают на Украине не только спецназ и вспомогательный персонал, но также и передовых бойцов из регулярных частей. Так, издание отмечает, что ракеты Patriot Украина получила в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.
На прошлой неделе сообщалось, что разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.