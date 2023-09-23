Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики
Председатель парламента ДНР Жога: Врио главы Донецкой Народной Республики Пушилин избран главой региона
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на пленарном заседании Народного совета ДНР избран главой региона, соответствующее постановление зачитал председатель регионального парламента Артем Жога.
Председатель регионального парламента огласил постановление Народного совета ДНР об избрании главы Донецкой Народной Республики. В документе говорится, что в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21 декабря 2021 года за номером 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти субъектов Российской Федерации», статьей 51 Конституции Донецкой Народной Республики, законом Донецкой Народной Республики от 28 августа 2023 года «О порядке избрания главы Донецкой Народной Республики» Народный совет Донецкой Народной Республики постановляет: избрать главой Донецкой Народной Республики Пушилина Дениса Владимировича, передает ТАСС.
Глава региона поблагодарил за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы мир и благополучие как можно скорее вернулись в дома жителей региона. «Верю, что своим трудом при поддержке братских регионов Российской Федерации мы сделаем наш край лучше и сильнее», – заявил Пушилин.
Напомним, 10 сентября Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы, в том числе при помощи обстрелов.