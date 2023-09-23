Российские силы отразили восемь атак у Работино и Вербового

Tекст: Кристина Цыцура

Удалось уничтожить 515 солдат противника, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей.

На Купянском направлении российские подразделения продолжают работу в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Здесь было уничтожено более 215 военнослужащих ВСУ и украинская военная техника, в том числе ЗРК M1097 «Avenger» производства США, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

На Донецком направлении были отражены 28 атак четырех штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка. За прошлую неделю на этом направлении потери противника составили более 1,4 тыс. солдат, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

На Краснолиманском направлении ВСУ пытались безуспешно атаковать в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Подразделение «Центр» отразило 15 атак противника.

На Херсонском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки захватить плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр.

Также в течение недели Киев наносил удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и БПЛА. Было отражено 37 атак.

Истребители ВКС России и средства ПВО в течение недели уничтожены Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 ВСУ. Кроме этого, был поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево.

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 257 украинских беспилотников, перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS, девять крылатых ракет «Storm Shadow», две авиабомбы «JDAM» и три ракеты HARM.