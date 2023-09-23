Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Российские силы отразили восемь атак у Работино и Вербового
ВС России отразили на Запорожском направлении восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны РФ.
Удалось уничтожить 515 солдат противника, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей.
На Купянском направлении российские подразделения продолжают работу в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Здесь было уничтожено более 215 военнослужащих ВСУ и украинская военная техника, в том числе ЗРК M1097 «Avenger» производства США, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
На Донецком направлении были отражены 28 атак четырех штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка. За прошлую неделю на этом направлении потери противника составили более 1,4 тыс. солдат, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.
На Краснолиманском направлении ВСУ пытались безуспешно атаковать в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Подразделение «Центр» отразило 15 атак противника.
На Херсонском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки захватить плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр.
Также в течение недели Киев наносил удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и БПЛА. Было отражено 37 атак.
Истребители ВКС России и средства ПВО в течение недели уничтожены Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 ВСУ. Кроме этого, был поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево.
Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 257 украинских беспилотников, перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS, девять крылатых ракет «Storm Shadow», две авиабомбы «JDAM» и три ракеты HARM.