Владимир Сальдо официально вступил в должность губернатора Херсонской области

Tекст: Александра Юдина

Известно, что на торжественной церемонии вступления в должность присутствовал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, депутаты Херсонской областной думы, а также представители министерств региона, передает ТАСС.

Сальдо принес клятву верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию России и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, а также уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента Владимира Путина и постановления российского правительства, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области.

На церемонии был подписан указ о вступлении в должность. Сальдо вручили нагрудный знак губернатора Херсонской области. Кириенко подарил избранному губернатору специально подготовленный экземпляр конституции.

«Вам я хочу пожелать как лидеру команды, а я считаю, что у Херсонской земли сегодня сильная команда, решить все задачи, поставленные президентом», – отметил Кириенко.

«Спасибо всем за то, что мы вместе. И нас впереди ждут великие, дерзкие, исторические перемены только к лучшему», – ответил губернатор Херсонской области.

Отмечается, что депутаты избрали Сальдо на должность губернатора Херсонской области.

Как сообщил Кириенко на заседании Херсонской областной думы, представил на этот пост были представлены три кандидата по специальному поручению Путина. В их число, помимо Сальдо, вошли Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Депутаты единогласно приняли решение в пользу Сальдо.

«В первую очередь, я хочу всех депутатов поздравить с избранием. Это первый состав законодательного собрания Херсонской области новейшего времени, когда регион вернулся в состав России. Все решения, которые сейчас принимает законодательное собрание, уже вошли в историю Херсонской области и всей России», – подчеркнул Кириенко.

Сальдо с 2002 по 2012 год был мэром Херсона. Трижды избирался на этот пост: в 2002, 2006 и 2010 годах. Был признан лучшим городским головой Украины в рамках общенациональной программы «Человек года — 2008». В 2012–2014 гг. Сальдо был депутатом Верховной рады Украины VII созыва. В феврале 2014 года выступал с критикой «евромайдана».

В ходе спецоперации большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. На освобожденной территории была сформирована военно-гражданская администрация (ВГА). 26 апреля 2022 года Владимир Сальдо был назначен председателем ВГА Херсонской области. 11 июня первым в регионе получил российский паспорт. 4 октября 2022 г. президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области.