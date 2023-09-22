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    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    26 комментариев
    22 сентября 2023, 11:07

    В Британии сообщили о поставках Украине «ядовитой» техники

    Express: Британия могла поставить ВСУ технику с ядовитым асбестом

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство обороны Великобритании признало, что могло поставлять в ВСУ бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест, пишут британские СМИ.

    Как сообщает издание Daily Express, потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах могут содержать свыше 2 тыс. единиц британского вооружения, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.

    Асбест, как уточняет издание, может вызвать смертельные заболевания, в том числе рак, если попадет в легкие, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва заявляла об ответственности Британии за поставку киевскому режиму снарядов с обедненным ураном.

    Кроме того, Запад поставляет украинским националистам кассетные боеприпасы, жертвами которых становятся мирные граждане.

    21 сентября 2023, 16:04
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если бы ВСУ приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Со ссылкой на сотрудника разведки США Херш заявил, что «солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде, которая происходит за авторством Белого дома при (президенте США Джо) Байдене», передает РИА «Новости».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 15:14
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры обратили внимание на следы монтажа трансляции с Генеральной ассамблеи ООН, которую показали в эфире украинского телевидения. В попытке изобразить, что выступление Владимира Зеленского слушает полный зал, украинские СМИ допустили оплошность, создав президенту Украины «двойника».

    Во время трансляции, которую вел украинский телеканал и на фрагмент которой обратили внимание блогеры, появляется момент, когда выступление Зеленского слушает, сидя в зале, второй Зеленский. Вероятно, телевизионщики подмонтировали картинку с полным залом во время выступления другого оратора.

    Как в этой связи отмечает украинское издание Klymenko.Time, «телемарафон «впечатляет». По всей видимости, была поставлена задача показать заполненный зал во время речи Зеленского, добавляет издание.

    Блогер Zergulio в свою очередь пишет, что украинские телеканалы «картинку неполживо смонтировали, показав битком набитый зал». «Другой украинской пропаганды у меня для вас нет (с)», – добавил он.

    «[Зеленский] переиграл сам себя. Пропаганда, она такая штука», – написал российский телеведущий Юрий Пронько.

    Напомним, на заседании СБ ООН Зеленский вновь представил свою «формулу мира», предложив среди прочего вернуть Украину «в пределы международно признанных границ 1991 года». В России Украине посоветовали осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

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    21 сентября 2023, 15:29
    Украина отвергла французские истребители Mirage

    Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что Киеву не нужны устаревшие французские самолеты Mirage

    Украина отвергла французские истребители Mirage
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киеву не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, Киеву «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000», ввиду того, что российская ПВО уничтожит его так же, как американские A-10, передает ТАСС.

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он.

    Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель. «Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты», – сказал он.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

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    21 сентября 2023, 14:50
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

    Напомним, воздушная тревога объявлена утром четверга, 21 сентября, на всей территории Украины.

    Кроме того, в Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

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    22 сентября 2023, 03:00
    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью

    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью на фоне украинского флага

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинского президента Владимира Зеленского встретили в американском городе Нью-Йорк надписью «Слава Урине», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Авторы подписи перепутали буквы в националистическом приветствии «Слава Украине» на гигантском уличном экране, вместо этого там высветилась надпись «Glory to Urine» («Слава Урине»).

    Рядом с подписью на фоне украинского флага авторы «приветствия» повесили портрет самого Зеленского. Видеозапись с этим приветствием Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    «Видимо, что-то знают», – прокомментировала дипломат ролик.

    Напомним, украинского президента, приехавшего в США, также не допустили до выступления перед Конгрессом, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.

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    22 сентября 2023, 00:01
    Подполье сообщило об ударе по производящему танки для ВСУ заводе в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар нанесли утром 21 сентября по складским помещениям предприятия, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Отмечается, что завод производит и ремонтирует танки для нужд украинской армии.

    Собеседник издания указал, что всего зафиксировано шесть взрывов, третий из них сопровождался большим облаком дыма с искрами.

    Лебедев подчеркнул, что харьковское подполье заранее сообщало о пополнении складов техникой на предприятии.

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    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 20:12
    Зеленский предсказал разгром Украины в случае отсутствия помощи США
    Зеленский предсказал разгром Украины в случае отсутствия помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если Киев не получит новую помощь от Вашингтона, Украина потерпит поражение, заявил президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон встрече с американскими сенаторами.

    Слова Зеленского передал лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк), передает ТАСС.

    Напомним, причиной отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США назвали нехватку времени.

    В августе сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.


    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 17:32
    СМИ: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины

    BBC: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины

    СМИ: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главком ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины, сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

    Отмечается, что расследование продолжается уже полтора года. Залужный уже беседовал со следователями, передает ТАСС.

    Пока у главкома ВСУ нет процессуального статуса по делу, однако, по данным СМИ, в узких политических кругах это дело уже называют «делом Залужного». СБУ и Государственное бюро расследований не ответили на запрос издания касательно участия Залужного в следственных действиях.

    Обвинений по делу пока не предъявляли, однако СМИ пишут, что это может произойти уже в ближайшее время. Также идут допросы, в том числе представителей военного командования и гражданских властей.

    На допросы были вызваны командующий силами обороны Сергей Наев, экс-командующий группировкой войск «Юг» Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, руководитель украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадий Лагута, которого впоследствии нашли мертвым в Киеве.

    Источник издания в офисе президента Украины заявил, что украинские военные «должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу», без команды главы государства.

    Ранее западные СМИ писали о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления.

    Коментарии (16)
    22 сентября 2023, 03:40
    Офицер рассказал, как спецслужбы Украины вербуют российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские спецслужбы пробуют вербовать офицеров ВС России с помощью различных мессенджеров, рассказал один из офицеров, с которым связались вербовщики с Украины.

    Представители спецслужб Украины написали собеседнику РИА «Новости» в мессенджере WhatsApp, один из них представился от имени его друга.

    Вербовщик пояснил, что готов помочь «в определенных вопросах», в ходе диалога офицер понял, что его хотят подтолкнуть на военное преступление. Об этом было доложено вышестоящему командованию, оно уже доложило российским спецслужбам.

    Дальше переписка проходила под контролем спецслужб России. Украинские спецслужбы предлагали за деньги предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных и наблюдательных пунктов.

    За предоставление координат техники соседних подразделений вербовщики предлагали одну сумму, но при подтверждении уничтожения этой техники они предлагали доплату. Подразделение, где служит сам офицер, обещали не обстреливать.

    Также собеседнику предложили выезд в другие страны «под защиту международных наблюдателей» вместе с семьей.

    В дальнейшей переписке вербовщик представился как представитель ООН, который занимается военнопленными и проводит их переброску из России в другие страны. Он также заявил, что является российским гражданином.

    Контакт с вербовщиками уже прекращен, они пытались оказать психологическое давление, переходя на угрозы или на дружеские просьбы.

    Коментарии (9)
    21 сентября 2023, 12:07
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не поддерживает предложение украинского президента Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, заявила на канале ARD глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    По ее словам, украинским партнерам на переговорах об этом постоянно говорилось, передает ТАСС.

    Бербок также отметила, что для дискуссии в Германии важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, поддерживается.

    Ранее Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 13:08
    В Польше возмутились неприемлемыми жестами Киева

    В правительстве Польши назвали неприемлемыми заявления и жесты Киева последних дней

    Tекст: Ольга Никитина

    С украинской стороны в последние дни прозвучал ряд «абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов», заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

    Мюллер заявил Польскому агентству печати (PAP), что Варшава не приемлет такие «неоправданные действия», передает ТАСС.

    Варшава и Киев в последнее время обмениваются резкими высказываниями, которые переходят в угрозы в адрес друг друга. Причиной разногласий стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша инициировала меры по запрету поставок зерна с Украины, чтобы защитить внутренний рынок от обвала цен.

    Среди прочих вопросов в Польше болезненно отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Коментарии (3)
    22 сентября 2023, 06:39
    Средства ПВО предотвратили атаку беспилотников на Крым и Кубань

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на пятницу попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Черным морем у юго-восточного берега Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство уточнило, что украинская сторона атаковала беспилотниками самолетного типа.

    До этого российские средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом 19 украинских беспилотников, еще по одному было уничтожено над Курской, Белгородской и Орловской областями.

    Коментарии (0)
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      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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