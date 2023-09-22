СК предъявил обвинения 25 иностранцам за преступления в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе совещания были заслушаны доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.

Так командир взвода Василий Ткачук в марте-апреле 2022 г. отдавал подчиненным приказы о применении оружия в отношении мирных жителей. В результате восемь гражданских лиц были убиты. В марте 2022 г. военнослужащий морской пехоты Максим Чернушенко по приказу командира Владислава Стрюкова совершил убийство двух мирных жителей. С ними проводятся следственные действия. Стрюков уже предстал перед судом.

Заочно предъявлено обвинение генерал-майору Виктору Николюку и генерал-лейтенанту Михаилу Драпатому. В 2017 и 2019 годах они осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, погибли и ранены 154 человека.

В пресс-службе добавили, что в рамках расследования дела о наемничестве собранные доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам, в том числе граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии. Организована работа по их розыску. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан.

Получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ еще до начала СВО. Анализ показаний военнослужащих ВСУ подтверждает, что командование принуждало их писать рапорты о согласии на оставление тел в случае гибели на линии боевого соприкосновения, чтобы не выплачивать компенсации родственникам.

Ранее в Донецке вынесли приговор стрелявшему по гражданским украинскому военному.