В Донецке вынесли приговор стрелявшему по гражданским украинскому военному

Военный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, покушении на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Кротовский с сослуживцами располагались на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в поселке Волонтеровка города Мариуполя. При этом они руководствовались преступным планом вышестоящего руководства и иных лиц из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины по сохранению оккупационного режима территории ДНР путем жестокого обращения с гражданским населением на территории республики. Кротовский, находясь на боевой позиции, оборудованной у дома по улице Заозерной в поселке Волонтеровка, обнаружил двигавшийся легковой автомобиль, в салоне которого находился невооруженный мужчина, говорится в Telegram-канале СК.

«Кротовский доложил об этом командиру роты, который приказал уничтожить мирного жителя. Кротовский произвел множественные выстрелы из автомата по автомобилю. Потерпевший смог покинуть транспортное средство и скрыться из зоны обстрела. В ходе предварительного следствия и в суде Кротовский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – сказано в сообщении.

Приговором суда Кротовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Командир, отдавший преступный приказ Кротовскому, также установлен следствием и понесет заслуженное наказание.

Напомним, участники общественной инициативы «Трибунал» запустили сайт, который содержит информацию о преступлениях украинских неонацистов с 2014 года. На сайте проекта содержатся данные представителей ВСУ, боевиков нацбатов, информация о жертвах их преступлений.