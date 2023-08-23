Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.11 комментариев
В Донецке вынесли приговор стрелявшему по гражданским украинскому военному
В Донецке осужден военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Кротовский, выстреливший из автомата по автомобилю с гражданскими лицами, сообщил Следственный комитет.
Военный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, покушении на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Кротовский с сослуживцами располагались на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в поселке Волонтеровка города Мариуполя. При этом они руководствовались преступным планом вышестоящего руководства и иных лиц из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины по сохранению оккупационного режима территории ДНР путем жестокого обращения с гражданским населением на территории республики. Кротовский, находясь на боевой позиции, оборудованной у дома по улице Заозерной в поселке Волонтеровка, обнаружил двигавшийся легковой автомобиль, в салоне которого находился невооруженный мужчина, говорится в Telegram-канале СК.
«Кротовский доложил об этом командиру роты, который приказал уничтожить мирного жителя. Кротовский произвел множественные выстрелы из автомата по автомобилю. Потерпевший смог покинуть транспортное средство и скрыться из зоны обстрела. В ходе предварительного следствия и в суде Кротовский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – сказано в сообщении.
Приговором суда Кротовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Командир, отдавший преступный приказ Кротовскому, также установлен следствием и понесет заслуженное наказание.
Напомним, участники общественной инициативы «Трибунал» запустили сайт, который содержит информацию о преступлениях украинских неонацистов с 2014 года. На сайте проекта содержатся данные представителей ВСУ, боевиков нацбатов, информация о жертвах их преступлений.