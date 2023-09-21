Эксперт рассказал о нюансах онлайн-голосования из-за рубежа

Эксперт заявил об отсутствии планов блокировать VPN-сервисы для онлайн-голосования из-за рубежа

Эксперт видит серьезной опасности для системы ДЭГ при голосовании через VPN-сервисы. «Для хакера VPN бесполезен: хакер сломает своей атакой в первую очередь сам VPN, а не сервер, в который он целится», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Основной проблемой для ДЭГ, считает Артамонов, остаются хакерские атаки посредством широкомасштабного воздействия на систему ДЭГ атакующих хакеров. «Мощность таких атак всегда велика – в «Ростелекоме» рассказывают, что у многих хакеров существует практически соревнование «кто сможет первым поломать важный сайт», – объяснил Артамонов. Он уверен, что блокирование зарубежного трафика – наиболее эффективный способ защиты отечественной инфраструктуры дистанционного электронного голосования от зарубежного вмешательства.

С использованием VPN организовать такую атаку не представляется возможным. Поэтому пока такой запрет не нужен. «Избиратель, находящийся за рубежом, может воспользоваться ДЭГ – для этого ему надо использовать VPN c российскими серверами», – рассказал Артамонов. По его словам, открытым остается лишь вопрос доставки SMS, которой подтверждается личное участие избирателя – «в международном роуминге SMS могут доходить до получателей с большими задержками или теряться вообще».

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за три дня голосования на систему ДЭГ было совершено порядка 30 тыс. информационных атак, в том числе и несколько направленных, очень сложных воздействий на инфраструктуру платформ ДЭГ. При этом, еще до начала Единого дня голосования Элла Памфилова предупредила, что меры ограничения связаны с необходимостью защитить систему ДЭГ от внешнего вмешательства. Она подчеркнула, что «с учетом бесконечных санкций и ограничений», Центральная избирательная комиссия предусмотрела защитные механизмы, – «это ответ на удушение избирательных прав наших граждан, которое сейчас демонстрирует Запад по всем параметрам».