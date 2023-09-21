В МИД предложили поднять цену оформления загранпаспорта для россиян за рубежом

В МИД предложили поднять цену оформления загранпаспорта для россиян, находящихся за рубежом

Tекст: Александра Юдина

Из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта следует, что предлагается повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта сроком на пять лет с 30 до 35 долларов, а биометрического (сроком на десять лет) – с 80 до 90 долларов.

Уточняется, что при этом изменится цена за оформление паспорта гражданам до 14 лет – с 10 до 15 долларов за обычный паспорт, с 40 до 50 долларов за биометрический.

Как указано в пояснительной записке, размер действующих ставок сборов не индексировался с момента их утверждения в 2010 году. Хотя за истекший период покупательная способность доллара (расчетной валюты ставок) вследствие инфляции снизилась более чем на 30%.

Помимо прочего, ведомство предлагает в два раза увеличить стоимость оформления заявления о выходе из гражданства России в общем и упрощенном порядке с 65 до 130 долларов.

Как ожидается, будут повышены стоимости оформления и ряда других документов и справок. Так, консульский сбор за нотариальные действия по удостоверению брачного договора предлагается повысить со 100 до 110 долларов, по удостоверению завещаний – с 25 до 35 долларов.

Тем не менее проект предусматривает бесплатную выдачу обыкновенной деловой визы иностранным гражданам – владельцам карт для деловых и служебных поездок в экономики – участницы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Летом ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за дополнительную плату.