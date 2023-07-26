ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов

ФСБ, МВД и Минфин выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за дополнительную плату

МВД, ФСБ и министерство финансов не поддержали предложение об ускоренной выдаче загранпаспортов за дополнительную плату, говорится в официальном ответе первого замминистра внутренних дел Александра Горового вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать гражданам возможность ускоренного получения загранпаспорта за дополнительную плату.

В документе отмечается, что при рассмотрении заявлений о выдаче документа осуществляются проверки на наличие оснований, способных повлечь временное ограничение на выезд из России и отказ в оформлении и выдаче загранпаспорта, передает РИА «Новости».

ФСБ полагает, что сейчас система отвечает задачам в области безопасности и обеспечивает полноту проведения комплекса мероприятий, при этом существующие сроки рассмотрения запросов на выдачу заграничного паспорта оптимальны.

По мнению Минфина, который также не поддержал предложение, снижение размера или отмена госпошлины за выдачу заграничного паспорта может привести к выпадающим доходам бюджета.

Напомним, в феврале официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что при наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда оформят паспорт на пять лет в кратчайший срок.