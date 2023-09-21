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    Пашинян пообещал сохранить власть «любой ценой»
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    21 сентября 2023, 13:50

    Политолог: Россия дорожит каждой страницей своей истории

    Политолог Федорова: События последних лет серьезно укрепили российскую государственность

    Политолог: Россия дорожит каждой страницей своей истории
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    События последних лет лишь укрепили российскую государственность. А все попытки Запада разобщить россиян обречены на крах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Напомним, 21 сентября в России отмечается День российской государственности.

    «День российской государственности очень важен для сохранения памяти прошлого. Многовековая история нашей страны дает возможность извлечь множество уроков. Родина развивалась, прирастала новыми территориями, меняла политические режимы и формы правления. Нам важно помнить все эти этапы, не отрицать и не переписывать ни один из них», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «События последнего времени значительно укрепили российскую государственность. Трудности не разъединили нас, а сплотили. Усилилось ощущение себя в качестве единого народа. Чем больше абсурдных санкций, попыток «отмены», несправедливости по отношению к нашей стране, тем более стойкими, закаленными и любящими свою страну становятся люди», – отмечает эксперт.

    «Усилия по разрушению нашей государственности не возымеют успеха. История знает ни одну попытку подчинить Россию. Наша страна помнит много опустошительных войн, но каждый раз она преодолевала все препятствия, возрождалась и становилась только сильнее. Уничтожить нас не получилось у Гитлера и Наполеона, и уж точно не победят Россию современные западные политики», – резюмировала Федорова.

    Напомним, 21 сентября в России отмечают День зарождения российской государственности. Традиционно точкой отсчета российской истории принято считать 862 год.

    Согласно «Повести временных лет», ровно 1161 год назад славянские племена, увязшие в междоусобной войне за власть, призвали княжить в Новгород варяга Рюрика, чтобы остановить кровопролитие. Позднее он стал основателем первой русской династии, напоминают «Известия».

    Впервые учредить празднования в честь образования российской государственности 21 сентября 1862 года предложил император Александр II. На тот момент с подписания исторического соглашения прошла ровно тысяча лет. Тогда же, в конце сентября, в Новгородском кремле состоялось торжественное открытие памятника «Тысячелетие России».

    Позднее этот день был на долгие годы вычеркнут из календаря праздников. Вопрос о его возрождении подняли лишь в 2009 году. Официально памятная дата была учреждена указом президента спустя несколько лет, в 2012 году. С тех пор она отмечается ежегодно.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (57)
    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    18 сентября 2023, 20:19
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта, однако нововведение будет действовать не во всех случаях, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Указ главы государства о «цифровом паспорте» устанавливает, что предоставление россиянами сведений документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предоставлению паспорта в отдельных случаях, передает ТАСС.

    Эти случаи определит правительство России по согласованию с ФСБ. При этом граждане смогут продолжать пользоваться и бумажными паспортами, предоставление «цифровых паспортов» осуществляется добровольно.

    Правительству за три месяца вместе с ФСБ предстоит определить перечень документов, которые можно предоставлять через приложение, и утвердить порядок применения приложения.

    В апреле Минцифры предложило приравнять оригиналы документов к их цифровому варианту в приложении «Госуслуги».

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    20 сентября 2023, 12:55
    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина

    Представитель Кремля Песков: В отличие от Байдена Путин никогда не опускается до оскорблений

    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства не станет отвечать на резкие слова американского президента, который назвал Путина «диктатором», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что российский президент никогда не опускается до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег.

    Также представитель Кремля заверил, что у Путина, разумеется, есть личное мнение о такой стилистике высказываний и заявлений, однако сам этого делать не станет.

    Накануне Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (8)
    18 сентября 2023, 17:02
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому правительству и Центробанку предстоит принять меры по укреплению рубля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета.

    «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – сказал глава государства, передает ТАСС. Нужно понимать причины ослабления рубля и принимать соответствующие решения без отлагательств, добавил он.

    «Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – заключил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.

    Коментарии (47)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    19 сентября 2023, 20:56
    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение российским оборонно-промышленным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

    Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России в Ижевске, передает ТАСС.

    «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», – сказал он.

    Также президент указал на то, что по итогам восьми месяцев 2023 года удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график, а по отдельным направлениям даже кратно увеличить выпуск военной продукции.

    Ранее президент назвал стратегической задачей ОПК – обеспечение нужд СВО.

    Коментарии (15)
    19 сентября 2023, 20:32
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое, если сравнивать с 2022 годом.

    «Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – передает ТАСС слова главы государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

    Также Путин отметил, что оборонный комплекс России наращивает производство для обеспечения СВО. «Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом», – сказал президент.

    Ранее глава страны прибыл в Ижевск, где во вторник проходит заседание Военно-промышленной комиссии России.

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    20 сентября 2023, 15:44
    В Кремле посоветовали Байдену стремиться к уровню поддержки Путина
    В Кремле посоветовали Байдену стремиться к уровню поддержки Путина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенту США Джо Байдену стоит стремиться к такому же уровню поддержки граждан, как у президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Байден ни разу за всю карьеру политика не набрал такого уровня поддержки, как Путин. «Вот к чему, наверное, ему надо стремиться. Тем более, его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы», – сказал Песков, комментируя слова Байдена, назвавшего Путина диктатором, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также добавил, что перед выборами в США «зачищают площадку» от неугодных конкурентов. «Но у нас свои заботы, коими мы и будем заниматься», – отметил Песков.

    Ранее Байден заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону.

    Коментарии (3)
    20 сентября 2023, 09:16
    Раскрыта стоимость проекта предложенных Путиным магистралей

    «Коммерсант»: Строительство предложенных Путиным магистралей обойдется в 11 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Строительство в России четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ) может стоить порядка 10,8 трлн рублей, следует из перечня предложенных российским лидером Владимиром Путиным проектов.

    Уточняется, что помимо озвученной оценки инвестиций в строительство ВСМ Москва – Петербург стоимостью 1,7 трлн рублей, планируется затратить из федерального бюджета сумму 3,2 трлн рублей для строительства ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер, которая существенно сократит скорость движения между точками втрое – до семи часов 50 минут, передает «Коммерсант».

    Также обозначена сумма 4 трлн рублей для строительства автомагистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург, ее строительство поможет сократить путь между конечными точками в 3,6 раза – до шести часов 36 минут.

    Кроме того, строительство ВСМ Москва – Смоленск – Минск, которое оценивается в 1,9 трлн рублей, может сократить время в пути в 2,3 раза – до трех часов четырех минут.

    Уточняется, что общая протяженность высокоскоростных дорог составит 4,37 тыс. километров.

    Напомним, Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.

    А завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году.

    Коментарии (5)
    20 сентября 2023, 20:32
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

    Они коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения – Россия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    18 сентября 2023, 17:24
    В Совфеде спрогнозировали результаты рассмотрения иска Украины против России в Гааге

    Сенатор Долгов: Западные страны приложат максимум усилий, чтобы политизировать слушания по иску Украины против России

    В Совфеде спрогнозировали результаты рассмотрения иска Украины против России в Гааге
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Итог иска Украины против России в Гааге не вызывает оптимизма. Этот суд, как и ряд других международных организаций, политизировался и не в состоянии объективно оценивать факты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Напомним, в понедельник в Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде.

    «Этот иск изначально задумывался как антироссийская провокация. Более того, я уверен, что придумали это не на Украине, а в Лондоне или Вашингтоне. Поэтому западными странами будет приложено максимум усилий, чтобы политизировать дело», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «У меня нет никакого оптимизма насчет результатов рассмотрения. Большая часть международных организаций, особенно судебных, показала себя крайне политизированной. Если будет принято решение в пользу Украины, то это в очередной раз покажет всю гнилую сущность этих структур», – отмечает собеседник.

    «Россия представит на суде материалы, доказывающие преступления украинской армии. И напомню, в РФ зафиксирован приоритет Конституции над решениями международных организаций и судов.  Мы будем придерживаться основного закона страны. Ну а необъективные решения суда будут проигнорированы», – резюмировал Долгов.

    Напомним, 18 сентября Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении Конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник выступает российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде, Нидерландам и другим странам, передает РИА «Новости».

    Представитель России на слушаниях Геннадий Кузьмин сообщил, что заявления российских властей о дискриминационной политике властей Украины по отношению к русскоязычному населению не могут нарушать Конвенцию о геноциде.

    «Главной целью Конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид», – цитирует Кузьмина ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что «Украина настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения Конвенции о геноциде быть не может».

    В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН в случае решения дела в пользу Украины. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты Федерального собрания Константин Косачев. Сам сенатор не сомневается, что вердикт будет максимально политизированным.

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    20 сентября 2023, 09:45
    Банк России и Мосбиржа ввели меры по сглаживанию ценовых колебаний

    Банк России и Мосбиржа ввели меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

    Tекст: Александра Юдина

    Центробанк и Московская биржа перешли к введению мер по сглаживанию ценовых колебаний на рынке, говорится в пресс-релизе регулятора.

    Так, Центробанк и Мосбиржа дополнительно ввели меры, которые направлены на модернизацию дизайна оргторгов акциями для компаний третьего эшелона, передает ТАСС.

    Как следует из сообщения регулятора, в этом случае направленные на формирование нерыночного ценообразования схемы начнут рассматриваться как манипулирование рынком.

    Кроме того, по решению ЦБ в ходе установлении вины могут ограничиваться биржевые операции для участников торгов, а также для их клиентов.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля.

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    18 сентября 2023, 16:39
    Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная, заявил президент страны Владимир Путин.

    По словам главы государства, правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку – 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – сказал он на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формирование федерального бюджета происходило на фоне роста экономики.

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    18 сентября 2023, 19:10
    Путин поручил ускорить создание нормативов для постройки деревянных высоток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо ускорить издание нормативных правовых актов, которые регулируют проектирование и строительство деревянных высотных домов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству нужно ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, включая высотное, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

    Доклад по этой теме ожидается до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    В августе глава государства призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения.

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