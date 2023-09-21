Политолог: Россия дорожит каждой страницей своей истории

Политолог Федорова: События последних лет серьезно укрепили российскую государственность

Tекст: Олег Исайченко

«День российской государственности очень важен для сохранения памяти прошлого. Многовековая история нашей страны дает возможность извлечь множество уроков. Родина развивалась, прирастала новыми территориями, меняла политические режимы и формы правления. Нам важно помнить все эти этапы, не отрицать и не переписывать ни один из них», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«События последнего времени значительно укрепили российскую государственность. Трудности не разъединили нас, а сплотили. Усилилось ощущение себя в качестве единого народа. Чем больше абсурдных санкций, попыток «отмены», несправедливости по отношению к нашей стране, тем более стойкими, закаленными и любящими свою страну становятся люди», – отмечает эксперт.

«Усилия по разрушению нашей государственности не возымеют успеха. История знает ни одну попытку подчинить Россию. Наша страна помнит много опустошительных войн, но каждый раз она преодолевала все препятствия, возрождалась и становилась только сильнее. Уничтожить нас не получилось у Гитлера и Наполеона, и уж точно не победят Россию современные западные политики», – резюмировала Федорова.

Напомним, 21 сентября в России отмечают День зарождения российской государственности. Традиционно точкой отсчета российской истории принято считать 862 год.

Согласно «Повести временных лет», ровно 1161 год назад славянские племена, увязшие в междоусобной войне за власть, призвали княжить в Новгород варяга Рюрика, чтобы остановить кровопролитие. Позднее он стал основателем первой русской династии, напоминают «Известия».

Впервые учредить празднования в честь образования российской государственности 21 сентября 1862 года предложил император Александр II. На тот момент с подписания исторического соглашения прошла ровно тысяча лет. Тогда же, в конце сентября, в Новгородском кремле состоялось торжественное открытие памятника «Тысячелетие России».

Позднее этот день был на долгие годы вычеркнут из календаря праздников. Вопрос о его возрождении подняли лишь в 2009 году. Официально памятная дата была учреждена указом президента спустя несколько лет, в 2012 году. С тех пор она отмечается ежегодно.