В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

Tекст: Кристина Цыцура

Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

«Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.