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ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны: Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении
Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, передает ТАСС.
Кроме того, Савчук рассказал, что в районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского.
По словам представителя российского оборонного ведомства, потери ВС Украины составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30.
Помимо этого, в районах населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия уничтожены 11 беспилотников, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Центр».
Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не смогли нащупать брешь в обороне ВС России на краснолиманском направлении.