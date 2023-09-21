ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении

Tекст: Антон Никитин

Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, передает ТАСС.

Кроме того, Савчук рассказал, что в районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского.

По словам представителя российского оборонного ведомства, потери ВС Украины составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия уничтожены 11 беспилотников, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Центр».

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не смогли нащупать брешь в обороне ВС России на краснолиманском направлении.